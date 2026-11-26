MİT'ten siber casusluk şebekesine operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yabancı istihbarat teşkilatlarının kablosuz ağlarına sızma çalışmalarını engelledi. MİT'in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucunda, savunma sanayii başta olmak üzere kritik kamu kurumlarının kablosuz internet ağlarını hedef alan bir siber casusluk şebekesi çökertildi.... Daha Fazla Göster Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yabancı istihbarat teşkilatlarının kablosuz ağlarına sızma çalışmalarını engelledi. MİT'in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucunda, savunma sanayii başta olmak üzere kritik kamu kurumlarının kablosuz internet ağlarını hedef alan bir siber casusluk şebekesi çökertildi. Yakalanan iki kişi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.(İHA) Daha Az Göster