Uluslararası ticari gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield’in hazırladığı “Dünya Geneli Ana Caddeler 2026” raporuna göre, New York'taki Beşinci Cadde, son 12 ayda kaydettiği yüzde 35'lik kira artışıyla iki sıra birden yükselerek yeniden dünyanın en pahalı perakende destinasyonu oldu. Beşinci Cadde (yıllık metrekare başına 24.998 euro); Londra'daki New Bond Caddesi (yıllık metrekare başına 20.642 euro) ve Milano'daki Via Montenapoleone'yi (yıllık metrekare başına 20 bin euro) geride bırakarak küresel sıralamada zirveye yerleşti. Listenin dördüncü sırasındaki Hong Kong'daki Tsim Sha Tsui, beşinci sırasında Paris'teki Şanzelize Caddesi ise yerlerini korudu.

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Rapora göre küresel düzeyde kiralar yerel para birimi bazında ortalama yüzde 3 arttı. Takip edilen 147 caddenin yüzde 49’unda (72 cadde) kira artışı yaşanırken, caddelerin yalnızca yüzde 19’unda (28 cadde) kiralar geriledi; yüzde 32’sinde (47 cadde) ise yıl boyunca değişim görülmedi. En pahalı ve en uygun fiyatlı caddeler arasındaki makas ABD doları bazında 2025'te 98 kat iken 2026'da 106 kata çıkarak pandemi sonrası dönemin en geniş farkına ulaştı.

İstiklal Caddesi dünya sıralamasındaki yerini korudu

İstiklal Caddesi, 2026’da da dünya genelindeki sıralamada 22. sıradaki yerini korudu. Caddede birincil perakende kiraları son iki yıldır değişmeyerek metrekare başına aylık 245 dolar seviyesinde seyrederken, yıllık Euro bazındaki karşılığı ise 2.271 olarak kaydedildi.

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‘Sınırlı arz ve deneyim odaklılık talebi besliyor’

Değişen gümrük tarifeleri, jeopolitik gerilimler ve makroekonomik dalgalanmalara rağmen dünyanın önde gelen perakende caddeleri güçlü performanslarını korumaya devam ediyor. Sınırlı mağaza arzı, düşük tek haneli seviyelerde seyreden boşluk oranları ve perakendecilerin amiral mağaza yatırımları, prestijli lokasyonlardaki kira artışlarını destekliyor.

Dünyanın ilk 30 caddesinde yeni kiralama sözleşmeleri ve mağaza açılışları 153 işlemle, toplam yıllık kiralama değeri 647 milyon ABD dolarının üzerine çıktı. Bu işlemlerin yüzde 80'inden fazlası ilgili caddelere ilk kez giren markalar tarafından gerçekleştirildi.

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Küresel ortalama kira artış hızı 2024'teki yüzde 5,0 ve 2025'teki yüzde 4,3 seviyelerinin ardından 2026'da yüzde 3,0 ile dengelenme eğilimine girdi. Bölgesel bazda yıllık ortalama kira artışı yüzde 3,1 ile Amerika ve Asya Pasifik'te en yüksek seviyede gerçekleşirken, Avrupa'da yüzde 2,9 oldu. Asya Pasifik, artış hızının 2025'in üçüncü çeyreğindeki yüzde 2,3 seviyesinden 80 baz puan yükselerek ivme kazandığı tek bölge olarak öne çıktı.

Bükreş ve Mumbai yükselişiyle dikkat çekti

Avrupa'da takip edilen 57 pazarın yüzde 42'sinde (24 pazar) kira artışı kaydedilirken, kamusal alan iyileştirmeleri ve turizmdeki güçlü büyümenin desteklediği Bükreş'teki Calea Victoriei yüzde 29'luk artışla bölgenin zirvesine yerleşti ve küresel sıralamada üç basamak yükselerek 35. sıraya çıktı. Londra'da ise Oxford Street, Regent Street ve Covent Garden yüzde 7 ve üzerindeki artışlarla Avrupa'nın en pahalı 20 caddesi arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

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Amerika kıtasında Güney Amerika ekonomilerindeki yavaşlamaya karşın güçlü performans sergilendi. Servet göçü ve kurumsal yatırımların yoğunlaştığı Miami'deki Brickell Boulevard Corridor yüzde 43, Austin'deki South Congress ise yüzde 20 kira artışı kaydetti. Kanada'da ise makroekonomik zorlukların etkisiyle Toronto'daki Bloor Street beş sıra gerileyerek 30. sıraya indi. Asya Pasifik'te ise Hindistan pazarları yükselişe öncülük etti; Mumbai'deki Linking Road'da kiralar yıllık bazda yüzde 28'in üzerinde arttı.

Raporda tek yeni cadde Brezilya’dan

Raporda listelenen caddeler içinde ilk 10'un geri kalanında sıralama istikrarlı seyrini korurken, Rio de Janeiro'daki Avenida Ataulfo de Paiva 38. sıradan listeye girerek küresel sıralamaya katılan tek yeni cadde oldu ve São Paulo'daki Oscar Freire Jardins'i geride bırakarak Brezilya'nın en pahalı perakende caddesi unvanını aldı.