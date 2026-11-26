Belaruslu "Cyber ​​Partisans BY" grubu ve Ukraynalı "Silent Crow" adlı grubun gerçekleştirdiği siber saldırı sonucunda Rosstat'ın milyonlarca sayfalık verilerinin BBC ve The Guardian'ın eline geçtiği iddia ediliyor.

İki yayın kuruluşunun da iddiaları, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kapalı kutusu olan Rus tarafına dair çarpıcı iddialar içeriyor.

The Guardian'ın bu sızıntı verilere dayanarak savaş süresince bini aşkın Rus askerinin intihar ettiğini, 885 askerin de 'bilinmeyen sebeple ateşli silahla yaralanma' vakası olarak kaydedildiğini paylaşmasının ardından BBC'nin haberi savaşın yıkıcılığını gözler önüne serdi.

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Habere göre neredeyse 5 yıldır süren savaşta tam 490 bin 334 Rus askeri hayatını kaybetti. Bu ayda 8 bin 600, günde 282 ölüm demek. Rus halkı istatistiksel olarak her gün 282 gencini savaşta kaybediyor.

Rusya'da 18-65 yaş arası erkek nüfusu 43 milyon olarak tahmin edilirken, Rus ordusunun resmi aktif mevcudiyeti 1.5 milyon asker.

Bu veriler, Rus lider Putin'in sadece birkaç gün süreceğini varsaydığı ancak neredeyse beş yıla ulaşan bir savaşta ödenen ağır insani bedeli ortaya koyuyor.

Rosstat hem kabul etti hem reddetti

Rusya İstatistik Kurumu bir siber saldırı gerçekleştiğini kabul etti ancak koruma altındaki hiçbir bilginin sızdırılmadığını iddia etti.

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BBC Rusça servisi, sızdırılan Rosstat verilerini işgalin başlangıcından bu yana açık kaynaklardan derledikleriyle karşılaştırdıklarını ve ölüm kayıtlarının %90'ının eşleştiğini öne sürdü.

BBC'ye konuşan askeri uzmanlar, toplam Rus askeri kaybının 490 binden de fazla olduğunu, 527 bin 295 ile 644 bin 471 arasında değişebileceğini iddia ediyor.

Kayıtlar, 2025 yılında hayatını kaybeden 18-24 yaş arası Rusların %65'inin savaşta öldüğünü gösteriyor. 25-34 yaş grubunda ise bu oran %59 seviyesinde.

Küçük noktalar için büyük kayıplar

Veriler ayrıca Ukrayna'nın belirli bölgelerindeki kayıpların boyutunu da gözler önüne seriyor. Savaş öncesi toplam nüfusu 12.000 olan 10 Ukrayna köyünün kontrolü uğruna yürütülen çatışmalarda yaklaşık 20.000 Rus askeri hayatını kaybetti.

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Donetsk bölgesindeki Bahmut kasabasının güneyinde yer alan Andriivka adlı küçük bir köy için yaşanan çatışmalarda 1.122 Rus askeri hayatını kaybetti. Savaştan önce bu köyde 74 kişi yaşıyordu. Rusya, Şubat 2022'de savaşın başlamasından bu yana verdiği kayıplara ilişkin resmi rakamları kamuoyuyla paylaşmıyor.

Ayrıca Rosstat, iki yıl önce askeri kayıpların boyutunu tahmin etmek için kullanılan "dış nedenlere bağlı ölümler" verilerini yayımlamayı durdurdu.

Ukrayna'da kayıplar 116 bin civarı

Ukrayna tarafındaki kayıplar, Temmuz 2026'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından yaklaşık 50 bin olarak açıklanmıştı; ancak açık kaynaklara dayanan verilere göre bu sayı 116 bin cıvarında.

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Rosstat veri setinde isimler yer almıyor; ancak kişilerin yaşları, ikamet ettikleri yerler, ölüm yerleri ve ölüm koşullarına dair bilgiler bulunuyor.

BBC editörleri, kayıtları öncelikle konuma göre filtreleyerek yalnızca Ukrayna'yı ve Ukrayna ordusunun giriş yaptığı Rusya sınır bölgelerini dahil ettiklerini, ardından, operasyonlar sırasında meydana gelen patlamalar veya şarapnel isabet etmesi gibi, askeri bir ölüm nedenini açıkça gösteren 425 bin 174 kayıt tespit ettiklerini öne sürüyor.

Bu sayının sivilleri de içerebileceği göz önünde bulundurularak, kadınlar ve 18-65 yaş aralığının dışındaki erkekler verilerden çıkarılıyor. Ayrıca, Rusya tarafından işgal edilen dört Ukrayna bölgesinde yaşayıp orada hayatını kaybeden kişiler —askeri hizmet kaydı bulunmadığı sürece— sivil olma ihtimalleri nedeniyle dışarıda tutuluyor.

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Bunun yanı sıra, meslek bilgilerine bakılarak 14 bin 93 kayıt daha belirlendi; 51 bin 67 kişi ise mahkeme kararıyla ölü kabul edilerek veri tabanına işlendi. Bu durum genellikle bir askerin çatışma bölgesinde altı aydan uzun süre kayıp kalması ve bedeninin bulunamaması halinde gerçekleşiyor.

Yine bu aşamada, yalnızca Ukrayna ve Rusya'daki savaş bölgelerinde gerçekleşen ölümler dikkate alınarak siviller verilerden ayıklandı. BBC Rusça'nın sızdırılan dosyalar üzerinde yaptığı analize göre, savaşın ilk yılında hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 34'tü. 2025 yılına gelindiğinde, mahkûmların ve sözleşmeli askerlerin saflara katılmasıyla bu ortalama 40'a yükseldi.

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Rusya'nın Doğu Sibirya'daki en yoksul bölgelerinden bazıları, toplam kayıplar içinde orantısız derecede büyük bir paya sahip. Tuva, Buryatya ve Zabaykalsky Krayı'ndan gelen erkeklerin savaşta ölme olasılığı, Moskova ve St. Petersburg gibi büyük şehirlerde yaşayanlara kıyasla 20-25 kat daha fazla.

Rosstat dosyaları üzerinde yapılan analize göre, Rusya saflarında savaşırken hayatını kaybedenler arasında en az 5 bin 17 yabancı uyruklu kişi bulunuyor. Bunların 1031'i Özbek, 720'si ise Tacik.

Bu sayının içinde 2024 yılında Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırısını püskürtürken ölen Kuzey Koreliler yok. Ancak BBC, uydu görüntülerini ve Pyongyang'da yeni inşa edilen bir anıta ait resmi fotoğrafları analiz ederek, orada hayatını kaybeden 2 bin 304 Kuzey Koreli askeri tespit ettiklerini öne sürüyor.

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İki tarafın da birbirine kesin olarak üstünlük kuramadığı bu savaşın insani boyutu korkunç bir seviyeye ulaşmış durumda.