ABD merkezli Uluslararası Bilim ve Güvenlik Enstitüsü, İran'ın İsfahan ve Natanz nükleer sahaları arasında yer altına gömülü ve tahkim edilmiş bir tesisin inşasını hızla sürdürdüğünü iddia etti.

Uluslararası Bilim ve Güvenlik Enstitüsünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, tespit edilen Behçetabad Yer Altı Tesisi'nin bir dağın içine inşa edildiği ileri sürüldü.

Açıklamada, İran'ın bu türden çok sayıda dağınık tesis kurduğu bilinmesine rağmen Behçetabad tesisinin inşaat hızıyla alışılmışın dışında olduğu belirtilerek, tesisin İsfahan nükleer sahası ile Natanz nükleer sahası yakınlarındaki Kazma Dağı'nın tam ortasında ve her iki yöne 62 kilometre mesafede yer aldığı iddia edildi.

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ABD ulusal güvenlik kurumlarıyla işbirliği yapan uydu şirketi Vantor'un Sentinel-2 uydu görüntülerini inceleyerek sahanın inşa kronolojisini çıkardığı aktarılan açıklamada, 7-12 Aralık 2025'te tesisin idari alanı ve girişi olacak bölgede ilk inşaat ve arazi temizleme belirtilerinin görüldüğü, 11 Ocak 2026'da ise idari alandan gelecekteki tünel kompleksine uzanan yeni bir yol yapımına başlandığı savunuldu.

Açıklamada, 3 Nisan 2026'da doğu tüneli alanında ilk faaliyet belirtilerinin tespit edildiği, 28 Nisan'da hafriyat yığınının gözlemlendiği ve 12 Haziran'da tünel kompleksinin batı kısmını oluşturan ikinci tünel alanının ortaya çıkmaya başladığı ileri sürüldü.

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Vantor tarafından sağlanan 24 Kasım 2026 tarihli görüntü üzerinde kilit alanların konumu ile inşaat durumunun işaretlendiği savunulan açıklamada, tesisin işlevinin şu aşamada net olmadığı ve doğru bir değerlendirme için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğu vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi:

"Bununla birlikte sahanın güvenliği, inşaatın niteliği ve hızı ile İran'ın geçmişteki inşaat uygulamaları dikkate alındığında, tesisin amacının füze veya diğer büyük silah sistemleri gibi çeşitli askeri işlevlerle ilgili olması muhtemeldir. Nükleer bir amaç taşıdığı ihtimali de göz ardı edilemez."

Açıklamada, İran'ın yakın zamanda dış çevre güvenlik bariyerini kurmaya başladığının tespit edildiğine ve mevcut görüntülerden en dış fiziksel güvenlik çemberinin muhtemel sınırlarının ayırt edilebildiğine dikkat çekilerek, tamamlandığında sahanın yaklaşık 5 bin hektarlık bir alanı kapsamasının beklendiği vurgulandı.

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Enstitünün yakında yayımlayacağı raporda, sahanın ayrıntılarını ve 2025'ten bu yana kaydedilen inşaat ilerlemesini gösteren ek görüntülere yer vereceği vurgulandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran'ın ise hava saldırılarına ve sabotajlara karşı stratejik nükleer ve askeri altyapısını korumak amacıyla uzun süredir yerin derinliklerinde tahkim edilmiş tesisler inşa ettiği ileri sürülüyor.