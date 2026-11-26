Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Anthony Taylor tarafından, Süper Lig ve 1. Lig'de 20-23 Kasım tarihleri arasında oynanan maçlardan seçilen pozisyonlara ilişkin REPU (Hakem Eğitim ve Performans Birimi) kapsamında hazırlanan Hakem Kararları Analizi paylaşıldı.

Pozisyonlara ilişkin yorumlar MHK'nin sosyal medya hesabından video aracılığı ile futbol kamuoyuyla paylaşıldı.

GALATASARAY'IN 4. DAKİKADA ATTIĞI GOLDEKİ OFSAYT TARTIŞMASI - KARAR YANLIŞ

“Galatasaray'ın 42 numaralı oyuncusu, takım arkadaşı kaleye şut çektiği sırada ofsayt pozisyonunda bulunmaktadır.

Hakemlerin değerlendirmesi gereken husus, Galatasaraylı oyuncunun kalecinin görüş açısını açıkça engelleyerek topa müdahale etmesini engelleyip engellemediğidir.

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Görüntüler, Galatasaray'ın 42 numaralı oyuncusunun kalecinin görüş açısını kapatması nedeniyle kalecinin ilk sütuna çekildiği anda topu göremediğini açıkça göstermektedir.

Bu nedenle Galatasaraylı oyuncunun rakibine müdahale ederek ofsayt ihlalinde bulunduğu değerlendirilmektedir.

Ayrıca VAR'ın hakemi saha kenarında incelemeye davet ederek pozisyona müdahale etmesi beklenmektedir.”

BEŞİKTAŞ'IN OFSAYT GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLEN GOLÜ - KARAR DOĞRU

“Ofsayt pozisyonunun değerlendirilmesinde oyuncuların elleri ve kolları dikkate alınmaz. Ofsaytı belirlemek amacıyla kolun üst sınırı, koltuk altı bölgesinin alt hizası olarak kabul edilir.

Süper Lig müsabakalarında Hawk-Eye'ın yarı otomatik ofsayt teknolojisi (SAOT) kullanılmaktadır. Sistemin işleyişine ilişkin detaylı açıklama, 21 Ağustos 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Sistem, yüksek kare hızına sahip takip kameraları aracılığıyla her oyuncunun iskelet yapısına ait 29 farklı noktayı tespit etmekte ve saniyede yüz binlerce veri noktasını işlemektedir.

Bu pozisyonda Konyaspor'un 3 numaralı oyuncusunun sağ kolu değerlendirmeye alınmamaktadır. Konyaspor'un 5 numaralı oyuncusunun sağ dizi, 3 numaralı oyuncunun koltuk altının alt hizasından daha ileride olduğu için değerlendirmede esas alınmaktadır.

Elde edilen veriler, Beşiktaş'ın 28 numaralı oyuncusunun sağ dizinin ofsayt pozisyonunda olduğunu göstermektedir. Oyuncu topa dokunarak gol atıldığı için oyuna müdahale etmekte ve ofsayt halinde bulunmaktadır.

Sistemin saha içerisindeki hakemlere anlık sesli uyarı sağlaması sayesinde karar hızlı bir şekilde verilmektedir.”

BEŞİKTAŞ'IN 90+2. DAKİKADA ATTIĞI GOLDEKİ OFSAYT TARTIŞMASI - KARAR DOĞRU

“Beşiktaş'ın 9 numaralı oyuncusu, takım arkadaşı kaleye şut çektiği sırada ofsayt pozisyonunda bulunmaktadır.

Hakemlerin değerlendirmesi gereken husus, Beşiktaşlı oyuncunun kalecinin görüş açısını açıkça engelleyerek topa müdahale etmesini engelleyip engellemediğidir.

Görüntüler, hücum oyuncusu kaleye şut çektiği sırada kalecinin topu sürekli olarak gördüğünü ve Beşiktaş'ın 9 numaralı oyuncusunun hiçbir anda kalecinin görüş açısını kapatmadığını açıkça göstermektedir.”