Mustafa Sandal'ın kayınvalidesi ve kayınpederine ölüm tehdidi! İki evi kurşunladılar
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın kayınvalidesi Reyhan Sütşurup ve kayınpederi Cihan Sütşurup'un adı çete tehdidiyle gündeme geldi. İstanbul Tuzla'da, aynı binadaki iki evi kurşunlayan şüphelilerin ardından, aileye telefonla ulaşan suç örgütü bağlantılı bir kişi, Cihan Sütşurup'un borcunu ödememesi halinde aileyi öldürmekle tehdit etti. Polis, saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen 2 kişiyi aynı gün yakaladı
İstanbul'un Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi'nde, 22 Kasım'da aynı binada bulunan iki ayrı eve silahlı saldırı düzenlendi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
KURŞUNLAMADAN ÇETE TEHDİDİ ÇIKTI
Polisin yaptığı araştırmada saldırının, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın anne ve babasına yönelik tehditle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
Kurşunlamanın ardından aile üyelerini telefonla arayan suç örgütü bağlantılı bir kişinin, Mustafa Sandal'ın kayınvalidesi Reyhan Sütşurup'un eşi Cihan Sütşurup'un borcunu ödemesini istediği, aksi halde aileyi öldürmekle tehdit ettiği belirlendi.
EVLERİ KURŞUNLAYIP TAKSİYLE KAÇTILAR
Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Gasp Büro Amirliği ekipleri, iki şüphelinin olay yerine yaya olarak geldiğini, evlere ateş açtıktan sonra ticari taksiyle bölgeden uzaklaştığını tespit etti.
POLİS AYNI GÜN YAKALADI
Şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, zanlıların kimliklerini belirledi. S.F. ve Z.A. isimli iki şüpheli, saldırının gerçekleştiği gün düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
ÇETE TALİMATI INSTAGRAM'DAN VERMİŞ
Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunda saldırının nasıl organize edildiğine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. İki şüpheli, suç örgütü bağlantılı kişilerle Instagram üzerinden görüntülü görüşmeler yaptıklarını ve evlerin kurşunlanması yönündeki talimatı bu görüşmeler sırasında aldıklarını söyledi.
KURŞUNLAMA ANINI CEP TELEFONUYLA KAYDETMİŞLER
Şüphelilerden birinin, cep telefonunda yapılan incelemede, evlerin kurşunlandığı ana ait video görüntüleri bulundu. Şüphelilerin gösterdiği yerde arama yapan polis ekipleri, saldırıda kullanıldığı belirtilen bir ruhsatsız tabanca ile 7 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken polis, saldırı talimatını veren suç örgütü bağlantılı kişilere yönelik araştırmasını sürdürüyor.