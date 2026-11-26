Bursa'nın Gürsu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ilkokulun önünde göğsünden tabancayla vuran şahıs, daha sonra eve giderek aynı silahla kendisini vurdu. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kocanın ise tedavisi sürüyor. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.... Daha Fazla Göster

Bursa'nın Gürsu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ilkokulun önünde göğsünden tabancayla vuran şahıs, daha sonra eve giderek aynı silahla kendisini vurdu. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kocanın ise tedavisi sürüyor. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.(İHA) Daha Az Göster