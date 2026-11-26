Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 14.40'da başladı.

TOPLANTIDA HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?

MGK'nın ana gündemini “Terörsüz Türkiye” süreci oluşturacak.

10 Ağustos’ta TBMM’den geçen Çerçeve Yasa’nın uygulanmasına ilişkin süreç ile Hakurk’ta terör örgütü PKK tarafından boşaltılan 14 barınma merkezine yönelik MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hazırladığı saha raporları değerlendirilecek.

Toplantıda bölgesel ve uluslararası gelişmeler de gündeme gelecek. İran-ABD arasındaki diplomatik tıkanıklık, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemileri hedef alan saldırılar, Gazze’deki son gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşındaki mevcut durum ele alınacak.

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Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin de değerlendirileceği zirvenin ardından toplantıya ilişkin yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.