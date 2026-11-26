Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nın 11’inci sahibi, Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Utkan Demirci oldu.

Canary Erken Kanser Teşhisi Merkezi bünyesindeki Sıvı Biyopsi Merkezi'nin Eş Direktörü de olan Prof. Dr. Utkan Demirci, biyomedikal mühendislik alanında özellikle mikroakışkan sistemler, yenilikçi tanı teknolojileri ve doku mühendisliğine yaptığı öncü katkılar ile sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran düşük maliyetli ve taşınabilir teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları nedeniyle bu ödüle layık görüldü.

Prof. Dr. Utkan Demirci ve Demet Demirkır

İNSAN HAYATINDA KARŞILIĞI OLAN BİLİMSEL BULUŞLARA ODAKLANIYOR

Demirci, HIV teşhisinden tüp bebek tedavisine, kanserin erken teşhisinden biyoteknolojik cihazların geliştirilmesine uzanan çalışmalarını anlattı.

Mühendislik ve tıbbı bir araya getiren Demirci, "Gördüğüm her makale veya her buluş klinikte bir insanın hayatına yansımıyor. Ben, yansıyacak olma ihtimalini artırmak üzerine araştırmalarımı kuruyorum" diye konuştu.

Babasının yüreklendirmesiyle eğitimi için ABD'ye gitti

DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK 35 BİLİM İNSANINDAN BİRİ

Ankara Çankaya doğumlu Prof. Dr. Demirci, 18 yaşına kadar Türkiye'de eğitim aldı. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okudu, üniversite sınavında ilk 100'e girdi ve Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'ni kazandı. Öğretmen olan babasının da teşviğiyle beraber üstün başarısı sayesinde aldığı bursla Amerika'ya gitti.

Lisans eğitimini Michigan Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden onur derecesiyle mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını ise Stanford Üniversitesi'nde tamamlayan Demirci, doktora sonrası araştırmalarını Harvard Tıp Fakültesi'nde sürdürdü.

Ardırdan da çeşitli zamanlarda Harvard Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev aldı. Hakemli dergilerde yayımlanmış 241 makalesi, 27 patenti ve patent başvurusu var.

Birçok alanda yeni teknolojiler geliştiren ve insan hayatına dokunan Prof. Dr. Utkan Demirci, ABD’de "Dünyayı değiştirecek 35 bilim insanı" arasında gösterildi.

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GELİŞTİRDİĞİ CİHAZ 65 ÜLKEDE BİR MİLYONDAN FAZLA TÜP BEBEK VAKASINDA KULLANILDI

"Bilimsel çalışmalarımızı insan hayatına dokunan çözümlere dönüştürüyoruz" diyen Demirci, çalışmalarını üç temel alanda sürdürdüğünü ifade etti ve şöyle konuştu:

"Bunlardan ilki, tüp bebek tedavisinde sperm seçimine yönelik geliştirdiğimiz mikroakışkan çip teknolojisi. Spermlerin kadın üreme sistemindeki yolculuğundan esinlenerek geliştirdiğimiz bu çip, hareketliliği daha yüksek ve DNA hasarı daha az olan spermlerin seçilmesini sağlıyor. Bu çalışmadan doğan ZyMōt cihazı, bugün 65 ülkede bir milyondan fazla tüp bebek vakasında kullanılıyor.

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HEDEF KANSERİ ERKENDEN YAKALAYABİLMEK

Bir diğer çalışma alanımız ise kanserin erken teşhisine yönelik araştırmalarımız. ExoTIC adını verdiğimiz cihazla, hücrelerin kana saldığı küçük kesecikler olan eksozomları ayrıştırıp inceliyoruz.

Bu keseciklerin taşıdığı moleküllerden kanserin erken evrede tespit edilmesine yardımcı olabilecek ipuçlarını araştırıyoruz.

Bilimsel çalışmalarımız kadar geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye de önem veriyoruz. Son 20 yılda laboratuvarımızda 100’den fazla lisansüstü öğrenci ve doktora sonrası araştırmacı yetişti. Bunların 25’ten fazlası bugün öğretim üyesi olarak görev yapıyor; aralarında Koç Üniversitesi’nde çalışan akademisyenler de bulunuyor.”

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KANSER HENÜZ HÜCRE BİLE OLAMADAN YAKALANIYOR

Demirci, son 12 yıldır sürdürdükleri çalışmaların temelinde, kanda dolaşan trilyonlarca hücre dışı vezikül ve eksozom arasından hastalığa ait olanları yüksek hassasiyetle ayırabilmek olduğunu söyledi.

Kanser hücrelerinin eksozomlar aracılığıyla diğer organlara mesaj gönderebildiğini ifade eden Demirci, DNA'dan proteine, yağdan metabolitlere kadar hücre içindeki birçok unsuru barındıran eksozomların hücreler tarafından adeta bir 'mektup' gibi yazıldığını vurguladı.

Demirci, "Bir kanser hücresi veya tümör, bu eksozomları uzaktaki organlara, mesela kemiğe göndererek 'Ben buraya metastaz edeceğim, ben geliyorum, buraları hazırlayın' mesajını iletiyor. Biz de bu bilinçli gönderilen eksozomların içinde ne var, kanser hücreleri bunları neden gönderiyor, bunu çalışıyoruz" diye konuştu.

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Demirci, geliştirdikleri teknolojinin kandaki eksozomları etkili biçimde ayrıştırabildiğini ve bu teknolojiyi ürünleştirerek daha fazla araştırmacının kullanımına sunmayı hedeflediklerini belirtti.

PROSTAT KANSERİNDE DİKKAT ÇEKEN BULGU

Çalışmalarında farklı kanser türlerine ait biyolojik işaretleri araştırdıklarını anlatan Demirci, prostat kanserine ilişkin bir araştırmada dikkat çekici sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Demirci, prostat kanserinin en agresif türlerinde, en küçük eksozomların içinde agresif kanserlerle ilişkili RNA'lar tespit ettiklerini belirterek, küçük boyutlu parçacıkların diğer hücrelere daha kolay ulaşabilmesinin bu açıdan önemli olduğunu ifade etti.

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Her kanserin ve her hastanın biyolojisinin farklı olduğuna da dikkat çeken Demirci, kanserin özellikleri daha iyi anlaşıldıkça erken teşhis ve tedavi konusunda daha etkili çözümler geliştirilebileceğini dile getirdi.

"KANSERİN KANARYALARI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Stanford Üniversitesi'ndeki Canary Erken Kanser Teşhisi Merkezi'ne değinen Demirci, "Madenciler madene kanaryayla girermiş, 'Biz de kanserin kanaryaları olmaya çalışıyoruz' felsefesiyle kurulan bir merkez. Şimdi geldiğimiz noktada markette bazı erken kanser kitleri var. Bunlar gitgide Türkiye'ye de geliyor. Bunlar çok daha büyüyecek, çok büyük bir etki yaratacak" diye konuştu.

Demirci, bu testlerin son 5-10 senedir büyük klinik deneylerinin yapıldığını ve çok yakında da kanserin erken teşhisiyle pozitif etki ettiği popülasyon seviyesinde gösterildiğinde sağlık sistemleri tarafından karşılanmaya başlanacağını, o noktaya gelindiğinde de bu testlerin çok hızlı bir şekilde yayılacağını kaydetti.

KANSER TESTLERİ 10-20 KAT UCUZLAYABİLİR

Son yıllarda sıvı biyopsi teknolojilerinin hızla geliştiğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Demirci, kanserin erken teşhisine yönelik bazı testlerin artık piyasada bulunduğunu, bu testlerin Türkiye'ye de gelmeye başladığını söyledi.

Bu teknolojilerin yaygınlaşmasında sağlık sistemlerinin testleri karşılamasının önemli rol oynayacağını vurgulayan Prof. Dr. Demirci, maliyetlerin de zamanla düşebileceğini belirtti.

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Demirci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün bu testler 2 bin dolarlık bir testse, bunların masrafı sürüme girdiği zaman belki 10 kat, 20 kat ucuzlayacak."

3-5 YIL İÇİNDE SONUÇLARI GÖRÜLEBİLİR

Prof. Dr. Demirci, bazı genetik kanser türlerinde hastalığın biyolojisinin ve genetiğinin anlaşılmasının önleyici teknolojilerin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu alandaki çalışmaların çok uzak bir geleceğe ait olmadığını söyledi.

Demirci, klinik çalışmaların mevcut aşamasına ilişkin değerlendirmesinde, "Klinik 1-2 ise sonuçlarını en geç 3-5 seneye görürüz diye kendi tahminimi söyleyeyim" dedi.

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TIP VE MÜHENDİSLİK BİR ARAYA GELDİ: AFRİKA'DA TEK DAMLA KANLA HIV TEŞHİSİ

Demirci'nin çalışmalarının ilk önemli örneklerinden biri de HIV teşhisi için geliştirdiği taşınabilir cihazdı.

Boston'da doktora sonrası araştırmalarını sürdürdüğü dönemde, Afrika'da sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde kullanılabilecek bir teknoloji geliştirmesi istendi. Amaç ise bir damla kanla kişinin HIV durumunu belirleyebilecek, elektrik şebekesine ihtiyaç duymadan bataryayla çalışabilecek bir cihaz ortaya çıkarmaktı.

Bu projede mühendislik bilgisinin yanı sıra immünoloji ve mikrobiyoloji alanlarında da çalıştığını anlatan Demirci, parmak ucundan alınan yaklaşık 10 mikrolitrelik kan örneğindeki beyaz kan hücrelerini yakalayıp sayabilen bir sistem geliştirdi.

Patent alan teknoloji daha sonra bir şirkete dönüştü ve başka bir şirket tarafından satın alındı.

"BİLİMSEL BULUŞUN KLİNİĞE TAŞINMASI KOLAY DEĞİL"

Akademik araştırmaların gerçek hayatta kullanılabilir teknolojilere dönüşmesinin uzun ve zorlu bir süreç olduğunu da değinen Prof. Dr. Demirci, bilimsel bir buluşun yayınlanmasının tek başına yeterli olmadığını söyledi.

Demirci, geliştirdikleri teknolojilerin klinik uygulamalara taşınabilmesi için bilim insanlarının yanı sıra yatırımcıların ve güçlü ekiplerin de sürece dahil olması gerektiğini vurguladı.

Yeni bir teknolojinin tıp dünyasında kabul görmesinin zaman alabildiğini ifade eden Demirci, Silikon Vadisi'nin risk almaya ve yeni fikirlere yatırım yapmaya alışkın ekosisteminin bu süreçte önemli avantaj sağladığını da anlattı.

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GENÇ ARAŞTIRMACILARA ÖNERİ

Türkiye'de nice Prof. Dr. Utkan Demirci'lerin yetişmesi için genç araştırmacılara da öneride bulundu. Gençlere kendi yeteneklerine sınır koymamaları gerektiğini belirterek, "Övünün, çalışın, güvenin. Kendinize, kendi yetilerinize, yapabileceğiniz şeylere kendi kafanızda bir sınırlama koymayın" mesajını verdi.