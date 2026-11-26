Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in katılımıyla fon krizine ilişkin ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Seçim tarihinde bir tartışma yok. Seçim tarihi 2028 yılında" dedi.

Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye bir yeni sisteme geçtik. Bunun özü öngörülebilirliği artırmak. Önceki gibi belirsiz süreçler yerine siyasi istikrarı güçlendirmek. Seçimlerle ilgili spekülatif haber ve yorumlara lütfen itibar etmeyin. Seçimler 2028 yılında yapılacak." ifadelerini kullandı.

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"ERKEN SEÇİM GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

Piyasalardaki tedirginlik yanağı büyük oranda küresel. Yatırımcılarla olan diyalogta, son dönemde Ankara'da belli siyasi çevreler tarafından 'Acaba Mayıs'ta baskın seçim olunur mu?' diye diyaloglar oluyormuş. Şunu net olarak çizeyim, erken seçim hiçbir şekilde gündemde değil. Biz bütçeyi hazırlarken Sayın Cumhurbaşkanımıza sorduk. Asla erken seçim gündeme gelmedi. 2002'den bu yana 7 tane milletvekili 5 tane yerel seçim yapıldı. Bu seçimlerin olduğu döneme bakalım. 2003-2025 dönemde bütçe açığı yüzde 3'ün altında milli gelire oranla. Seçim var diye bir popülizm, dengeleri bozacak yaklaşıma girilmedi. AK Parti hükümetlerinde böyle bir yaklaşım olmadı. Emeklilerimize ilişkin yapacağımız artışı bununla ilişkilendirenler var bu da yanlış. 2023 yılında memurlarımıza bir seyyanen artış oldu. O dönemde deprem harcamaları araya girdi. Deprem harcamalarının bütçe içinde payının düşmesini bekledik. Yüzde 3,5 açık bizim için üst limittir. Kaynak nereden gelecek peki? Eşel mobil sistemini uyguladık. Milli gelirin yüzde 5'i kadar vergiden imtina ettik. Bizim planlamamızda 2027 için eşel mobilin devamı yok. Deprem harcamalarının bütçe içindeki payı azalmaya devam edecek. Çok ciddi olarak kayıt dışı mücadelede sonuç elde ediyoruz. Sahada vergi tahsilatında ve denetimlerde ciddi etkinlik var.Cumhurbaşkanımızla olan bütün diyaloglarda bugüne kadar seçimin 2028'den önce yapılacağına dair en ufak bir izlenim edinmedik. Bu konudaki spekülasyonlara son vermek lazım.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.