Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ekonomik kalkınma açısından kritik öneme sahip sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi için önemli adımlar attık. Yapısal olarak yapacağımız düzenlemeleri, sermaye piyasalarında bu türden sorunların yaşanmaması için aldığımız tedbirleri sizlerle paylaşmak istiyorum. SPK Ağustos sonunda bir fon rehberi yayınladı. Bu rehberle bu tür riskleri önemli ölçüde bu türden sorunların yaşanmaması için çok kritik düzenlemeleri içeren bir fon rehberi hayata geçirdi.

Serbest fonlarla ilişkili tarafların gerçekleştikleri işlemler fon portföy değerinde yüzde 20 gibi üst sınıra bağlandı. Şeffaflık artırıldı. KAP'ta doğrudan pay açıklama eşiği yüzde 5'ten yüzde 3'e indirildi. Dolaylı payı yüzde 10'u aşan pay sahipleri de açıklanmaya başladı. Bunlarla yetinmedik, özellikle fonların tüm borç verme işlemleri teminat şartına bağlandı ve teminat kalitesi yükseltildi. Fonların repo-ters repo işlemlerine yönelik Takasbank güvencesinin kapsamı genişletildi. Nitelikli yatırımcı eşiği 10 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltildi. Bütün yatırımcılar nitelikli yatırımcı beyan formunu imzalamak zorunda. Yatırım fonu ihraç sayısını şirkette çalışan portföy yönetici sayısına bağlayan şartlar getirildi.

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ERKEN UYARI SİSTEMİ KURULACAK

Bu düzenlemeler Ağustos sonunda açıklandı ve Eylül başı itibariyle uygulamaya konuldu. SPK Teknoloji Dönüşüm Projesi çalışıyor. Bu çerçevede yapay zeka destekli manipülasyona karşı erken uyarı sistemi kurulacak. Hacimli verilerin kısa sürede ve anlamlı işleneceği büyük veri platformu kuruluyor. VDK'dan yapılan 25 müfettiş görevlendirmesiyle gözetim ve denetim kapasitesi artırıldı.

SPK'nın fonlarda manipülasyona yönelik incelemesini Kasım sonunda tamamlanması bekleniyor. 16 Eylül-26 Kasım arası dönemde; 56 hisse senedi tarandı, fonlarla alakalı 21 hisse senedinde; 551 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu, 591 kişi hakkında işlem yasağı uygulandı. 319 kişinin ise sermaye piyasalarında işlem lisansı iptal edildi.

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Bu süreçte SPK ciddi bir çalışma ortaya koymuştur. Sermaye piyasalarında güveni pekiştirecek ilave adımlar atılacak. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılacak, kurumsal kapasite güçlendirilecek. Sermaye Piyasası Kanunu ne getirecek? Sorunlu fonlara erken ve etkin müdahale yetkisi getirecek. SPK'ya fonlarda tedbir alma, işlemleri durdurma ve tasfiye yetkisi güçlendiriliyor. Zararların tazmini. Zararların sorumlulardan tahsil edilip yatırımcılara ödenmesi için kalıcı bir geri kazanım mekanizması kuruluyor.

Erken uyarı sistemi çok değerli. Riskleri erken tespit edecek bir risk merkezi kurulması ve bankacılık sektörü dahi kurumlar arası bilgi paylaşımı hızlandırıyor. Caydırıcılığın artırılması lazımdır. Manipülasyon, bigi suistimali ve piyasa bozucu eylemlere daha yüksek cezalar, ağır yaptırımlar gelecektir. Yatırımcının korunması hususu değerlidir. Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin mali yapısının ve tazmin mekanizlarının güçlendirilmesi önemlidir.

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MSCI uyum süreci ile ilgili olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Fonların koordineli işlemlerine dönük güvenilir ve sürekli yaptırımların uygulanması. Meclis'e sevk edilecek kanun teklifiyle bu koşulu sağlamış olacaktır. Açıklanan fiili dolaşım oranlarının bağımsız olarak doğrulamasını sağlayacak standartların geliştirilmesinin tebliği çalışması başladı.

FON REHBERİ

Daha önce fon rehberi kapsamında hayata geçirdiğimiz bazı düzenlemeler MSCI uyum sürecinde önemli adımları içeriyordu. Pay sahipliğinde şeffaflık konusunu çözmüştük. KAP'a yapılacak bildirimlerin eşzamanlı olarak İngilizce olarak yayınlanması şartı getirildi ve şu anda uygulamada.

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Haziran ve Eylül aylarında hesaplama yöntemleri güncellendi. Serbest fonlarda birtakım kuralları hayata geçirdik. MSCI koşullarına uyum için bir çalışmaı grubu kurduk. Koordinasyonunu HAzine Maliye Bakanı Yardımcımız yapıyor. İlgili kurumlar esastır. SPK; Borsa İstanbul kritik bileşenler. MSCI yetkilileriyle önümüzdeki hafta Londra'da bir araya gelmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde fiili dolaşım pay oranı hesaplama yöntemi çalışmaları MSCI önerileriyle uyumlu olarak tamamlanmış olacaktır.

Mevzuat eksiklikleri muhtemelen en geç önümüzdeki yılın başında tamamlanmış olur. Uygulama denetim konusunda birçok adım atıldı. Kararlı şekilde sürdürülecek. Önümüzdeki dönemde erken uyarı ile anlık gözetim yapılacak. Yapay zeka destekli sistemle manipülasyon erken tespit edilecek. Büyük veri ile etkin denetim yapılacak. MKK, Takasbank ve d iğer kurumların verileri tek platformda, hızlı analiz gerçekleştirilecek. Güçlü kadro ile kalıcı kapasite olacak. Özlük haklarında iyileştirme, yeni yetenekler kazandırılacak.

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Son olarak fon piyasalarındaki gelişmelerin ekonomiye etkileri hususunda bilgi vermek istiyorum. Dolaylı etkiler daha ön planda. Piyasa algısı beklentilerde bu dönemde bir bozulma yaşadık. Fon problemleriyle küresel beklentilerdeki bozulma, küresel piyasalardaki çalkantılar maalesef üstüste geldi. İlk gün söylediklerimizle şu anda da aynı fikirdeyiz. Sınırlı sorunla dar bir alanda sorunla karşı karşıyaydık. Fon meselesinin küresel olumsuz konjonktürde, piyasa ortamına denk gelmiş olması beklentileri daha da bozdu.

Bunu nasıl gidereceğiz? Yapısal çözümlerle gidereceğiz. Kök sebeplere indik, gereğini yaptık. Tasfiye sürecinin etkin ve şeffaf yürütülmesi çok değerli. Özellikle altın fiyatlarındaki hızlı düşüş oldu. Borsalarda değer kaybı oldu. Tasfiyde sağladığımız ilerleme ile birlikte ilerleme sözkonusu. 17 Eylül-26 Kasım arasındaki borsalardaki düşüşe bakalım. Güney Kore'de düşüş neredeyse yüzde 30. Orada fon sorunu yaşanmadı. Türkiye borsasındaki düşüş yüzde 19,5. Bütün gelişmekte olan ülkeler MSCI kompozit endeksi kaç düşmüş? 17 Eylül-26 Kasım arası ortalama endeks yüzde 15,7 düşmüş, Türkiye'de yüzde 19,5. Bütün küresel piyasalarda ciddi düşüşler sözkonusu.

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Güney Kore borsasındaki düşüş 1,2 trilyon dolarlık değere denk geliyor. Brezilya'da 180 milyar dolarlık kayıp var. Endonezya'da 153 milyar dolar kayıp var. Dolayısıyla burada şeffaf şekilde bu hususları paylaşıyoruz. Borsadaki son dönemdeki düşüşün tamamı fonla açıklayamazsınız. Çünkü gelişmekte olan bütün ülkelerin ortalama borsalarındaki düşüş neredeyse yüzde 6.

Doğrudan etkilere bakacak olursak; biz bu fonları karantinaya aldık. Ekonominin geneline, özellikle bankacılık sektörüne, diğer sektörlere sirayet etmesin diye. Amacımız sorunu daha yönetilebilir kılmak. Bankacılık sektörünün toplam aktiflerinin içindeki payı 100 binde 2. Sistemik risk yok derken bunu kastettik. 1 trilyon liralık özel sektör tahvil piyasamız var. Şu ana kadar temerrüde düşen tutar 20 milyar. Riski olan şirketleri kredi büyüme sınırından muaf tutuldu.

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Özel ve kamu bankaları kredi garanti fonu kapsamında iştirak edecek. Bu pakette sadece kamu bankalarının değil özel bankaların olması da öngörülüyor. Paket toplamı 35 milyar. Bugüne kadar temerrüd sadece 20 milyardı. Özel sektör tahvili ihraç etmiş firma sayısı 99 tanedir. Reel sektöre etkisini ciddi bir şekilde sınırlamış oluyoruz. Reel sektörünün toplam riski 116 milyar lira. Aslında bütün bu firmaların özel sektör firmaları arasında istihdamda ve cirodaki payı yüzde 1'in altındadır.

Biz sistemik risk yok derken bilgiye dayalı söylüyoruz. Fonlardan çıkış oldu mu? Tabii ki oldu. Bu çıkışın tamamına yakını mevduata gitti. Daha az riskli, TMSF garantisinde olan banka mevduatına geçti. Bu muhtemelen geçici. Güven yeniden gelecek. Bu dönemde mevduatta TL payı çok değişmedi. En son açıklanan verilen toplam mevduat içinde yüzde 61,8 olduğunu gösteriyor.

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Rezervlerde bir azalma var ama bunu fonla ilişkilendirmek şu anda moda. Bu doğru değil. Kaybın önemli bir kısmı yılın başından bu yana ve 176 Eylül'den bu yana önemli kısmı altın fiyatlarındaki düşüştür. Altın fiyatlarının dolar cinsinden düşmesi, rezervleri dolar cinsine çekmiştir. Burada özellikle riskten kaçınma sözkonusu. Özellikle gelişmiş ülkelerde son yıllarda yapay zeka alanında trilyonlarca liralık yatırım yapıldı. Yatırımcılar bu yatırımın geri dönüşünü sorgulamaya başladılar.