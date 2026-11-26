25 Kasım Ana Haber ile günün öne çıkan gelişmelerini, siyasetten spora ve uzay çalışmalarına kadar tüm detaylarıyla izleyin. Bu videoda, Türkiye ve dünya gündeminin nabzını tutan önemli başlıklar ekranlarınıza geliyor. Birçok farklı haberi kapsayan bu özel yayında; siyasi toplantılardan spor dünyas... Daha Fazla Göster

25 Kasım Ana Haber ile günün öne çıkan gelişmelerini, siyasetten spora ve uzay çalışmalarına kadar tüm detaylarıyla izleyin. Bu videoda, Türkiye ve dünya gündeminin nabzını tutan önemli başlıklar ekranlarınıza geliyor. Birçok farklı haberi kapsayan bu özel yayında; siyasi toplantılardan spor dünyasının hareketli anlarına, astronotların uzay istasyonundaki çalışmalarından askerlere veda törenlerine kadar günün tüm önemli olayları yer alıyor. Habertürk canlı yayın farkıyla sunulan bu bültende, en güncel gündem gelişmeleri profesyonel bir bakış açısıyla analiz ediliyor. Gelişmeleri yakından takip etmek ve son dakika haberleri hakkında bilgi sahibi olmak için programı izlemeye devam edin. Habertürk TV'deki güncel gelişmeleri kaçırmamak için abone olun, gündemin nabzını tutmaya devam edin. Daha Az Göster