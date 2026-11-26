Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a destek paylaşımı!
UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Gürcistan'da İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile karşılaştı. Maçın 27. dakikasında Gürcü polisi, siyah-beyazlı taraftarımıza sert bir müdahalede bulundu. Tribünde çıkan olayların ardından hakemler soyunma odasına gitti. Süper Lig ekipleri ise Beşiktaş'a destek paylaşımı yaptı.
Giriş: 26 Kasım 2026 - 21:53 Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 27. dakikasında Gürcü polisi, siyah-beyazlı taraftarımıza sert bir şekilde müdahale etti. Tribünde çıkan olayların ardından hakem maçı durdurdu ve anons yaptırdı.
Yaşananlar olaylar esnasında Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a destek paylaşımında bulundu.
İŞTE YAPILAN PAYLAŞIMLAR:
Trabzonspor:
Erzurumspor FK:
Samsunspor:
Başakşehir:
Fenerbahçe:
Galatasaray:
Kasımpaşa:
Türkiye Futbol Federasyonu:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:
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