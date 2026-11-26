Dilek Gül ile HT 360 - 25 Kasım 2026

Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri helikopter kazaları hakkında inceleme talimatı verdi. Bakan Uraloğlu'ndan HGS iadesi açıklaması geldi. Habertürk HT360 bülteninde öne çıkan başlıklar arasında askeri helikopter kazaları ile ilgili başlatılacak olan detaylı araştırma süreci yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğ... Daha Fazla Göster Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri helikopter kazaları hakkında inceleme talimatı verdi. Bakan Uraloğlu'ndan HGS iadesi açıklaması geldi. Habertürk HT360 bülteninde öne çıkan başlıklar arasında askeri helikopter kazaları ile ilgili başlatılacak olan detaylı araştırma süreci yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda yürütülecek bu çalışmaların detayları ve kazaların arka planı ele alınıyor. Aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşlardan haksız yere tahsil edilen HGS ödemelerinin iade edileceğini duyurarak mağduriyetlerin giderileceğini belirtti. Programın diğer gündem maddelerinde ise uluslararası gelişmeler dikkat çekiyor. İran'da şarkı söyleyen bir kadına verilen ağır ceza ve ABD seçimleri sonrası Trump'ın İran planı hakkındaki iddialar, dünya gündemindeki yerini koruyor. Siyasetin ve dış politikanın sıcak başlıklarını takip etmek için kanalımıza abone olun. Habertürk TV'deki güncel gelişmeleri kaçırmamak için abone olun, gündemin nabzını tutmaya devam edin. Daha Az Göster