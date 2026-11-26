BAKAN ÇİFTÇİ TAMAZAŞVİLİ İLE GÖRÜŞTÜ
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin görüştü.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar ele alındı.
Bakan Çiftçi, Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek taraftarların Türkiye'ye sağ salim dönmelerinin sağlanmasını istedi.
Gürcistan İçişleri Bakanı Tamazaşvili ise taraftarların Filistin bayraklarını alan kişilerin Gürcistan devlet yetkilileri değil, UEFA yetkilileri olduğunu ifade etti.
Tamazaşvili, yaşanan olaylar üzerine bakan yardımcısını stada gönderdiğini de Bakan Çiftçi'ye bildirdi.