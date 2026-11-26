CSKA Sofya - Trabzonspor maçı canlı anlatım - Maç Skoru ve Önemli Pozisyonlar (UEFA Konferans Ligi)
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Bulgar ekibi CSKA Sofya ile karşılaşıyor... 6 puana sahip bordo-mavililer bu maçı kazanarak ilk 8 şansını sürdürmek isterken; 1 puanlı ev sahibi ekip de turnuvada şansını devam ettirme peşinde... İşte CSKA Sofya-Trabzonspor maçına dair tüm bilinmesi gerekenler ve ilk 11'ler...
UEFA Konferans Ligi'nde Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 161. maçına çıkacak.
Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 160 müsabakanın 58'inden galibiyetle ayrıldı. 63 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı.
Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 200 gol atarken kalesinde 217 gol gördü.
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UEFA KONFERANS LİGİ'NDE 12. MAÇ
Trabzonspor, CSKA Sofya ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 12. kez sahne alacak.
Bordo-mavililer UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 11 maçın 3'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı, 4'ünü ise kaybetti.
Bu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde de 15 gol gördü.
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İLK KEZ BULGAR TAKIMI İLE KARŞILAŞACAK
Trabzonspor, ilk kez bir Bulgar takımı ile karşı karşıya gelecek.
CSKA Sofya ile yapılacak UEFA Konferans Ligi karşılaşması bordo-mavili ekibin ilk kez bir Bulgar takımı ile oynadığı karşılaşma olarak kayıtlara geçecek.
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CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
CSKA Sofya ile Trabzonspor arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi maçı, bu akşam saat 23.00'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Bulgarska Armiya Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek.
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