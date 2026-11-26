08:00 26/11/2026

İLK KEZ BULGAR TAKIMI İLE KARŞILAŞACAK

Trabzonspor, ilk kez bir Bulgar takımı ile karşı karşıya gelecek.

CSKA Sofya ile yapılacak UEFA Konferans Ligi karşılaşması bordo-mavili ekibin ilk kez bir Bulgar takımı ile oynadığı karşılaşma olarak kayıtlara geçecek.