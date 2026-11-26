Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), para politikası ve likidite yönetimine ilişkin iki yeni kararını duyurdu.

TCMB'nin Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin basın duyurusuna göre, açık piyasa işlemleri kapsamında gerçekleştirilen bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verilecek.

Böylece Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihaleleri aracılığıyla piyasaya sağladığı fonlamaya geçici olarak ara vermiş olacak.

TL MEVDUATTA ZORUNLU KARŞILIK FAİZİ YÜZDE 90'A ÇIKTI

TCMB'nin makroihtiyati çerçeveye ilişkin ikinci duyurusunda ise TL mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara yapılan faiz veya telafi ödemelerinde oran değişikliğine gidildiği bildirildi.

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Buna göre, söz konusu ödemelerde TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 86'sı yerine yüzde 90'ı esas alınacak.

TCMB, kararın makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla alındığını belirtti.

KARARLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihalelerine ara vermesi, bankaların bu kanal üzerinden Merkez Bankası'ndan TL fonlaması alamayacağı anlamına geliyor. TCMB tarafından TL musluğunun kısılması olarak tanımlanabilecek bu kararla birlikte bankalar, TL ihtiyaçlarını diğer fonlama kanallarından karşılamak durumunda kalabilecek.

Zorunlu karşılıklara ödenen faiz veya telafi oranının yüzde 86'dan yüzde 90'a çıkarılması ise bankaların Merkez Bankası'nda tuttukları TL karşılıklar için daha yüksek ödeme almasını sağlayacak. Böylece bankaların TL kaynaklarını korumaları ve TL mevduatı desteklemeleri teşvik edilecek.

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Repo ihalelerine ara verilmesi kredi ve mevduat faizleri üzerinde dolaylı etkiler yaratabilecek olsa da kararlar doğrudan kredi veya vatandaşın mevduat faizlerinde bir değişiklik anlamına gelmiyor.