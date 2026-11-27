Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayların ardından kendilerini arayarak bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Adalı, "Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Kendisi bizi aradı ve bilgi aldı. Bakanlarımıza, Kulüpler Birliği Başkanımıza ve kulüplerimize teşekkür ediyorum. Takımımız maceralı şekilde buraya geldi, neyse ki sonu iyi oldu. İnşallah bundan sonra devamı gelir ve hedeflediğimiz noktaya ulaşırız" ifadelerini kullandı.

"YOLCULUKTA PANİK YAŞANDI"

Kafile yolculuğunda yaşanan sıkıntılara değinen ve taraftarların son durumu hakkında bilgi veren Adalı, "Yolculukta panik yaşandı. Takım Rize’den kara yoluyla Batum’a ulaştı. Herkesi tebrik ediyorum. Gürcistan polisinin orantısız güç kullanması hoş değildi. İki yaralı taraftarımız vardı, tedavilerini görüp hastaneden çıktılar. Ondan fazla taraftarımız gözaltına alındı. Onları da alacağız. Keşke bu olaylar olmasaydı" diye konuştu.

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"İYİ BİR DERBİ OLACAK"

Süper Lig’de oynayacakları Galatasaray derbisine ve Avrupa kupalarındaki diğer Türk temsilcilerine de değinen Başkan Adalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yarın ülkemize döneceğiz. Galatasaray’la derbi maçımız var. İyi bir derbi olacak. İnşallah oyuncularımız ellerinden geleni yaparak üç puan alacak. Desteklerini belirten kulüplerimize teşekkür ediyorum. Trabzonspor da inşallah kazanır. Hem ülkemize moral olur hem de ülke puanı açısından iyi bir hafta geçirmiş oluruz."