Kayseri'de tıraş olurken nefes borusuna şeker kaçtı, heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Kayseri'de bir kuaförün, saç tıraşı olduğu sırada nefes borusuna şeker kaçan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtardığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi
Giriş: 27 Kasım 2026 - 01:04 Güncelleme:
Merkez Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki kuaförde saç tıraşı olan A.K.'nin soluk borusuna şeker parçası kaçtı.
Müşterisinin nefes almakta zorlandığını fark eden kuaför Muammer Dalkıran, A.K.'ye Heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından boğazındaki şeker parçasından kurtulan müşteri rahat nefes aldı.
Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.
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