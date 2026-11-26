UEFA Konferans Ligi 4. haftasında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Bulgar ekibi CSKA Sofya'ya konuk oldu. Zorlu mücadeleyi Fırtına geriden geleren 2-1 kazandı.

Bordo-mavililerin gollerini 68. dakikada Mısırlı yıldız Mohamed Salah ve 90+3. dakikada Saviolo katdetti. CSKA Sofya'nın golü ise 32. dakikada Sidny Lopes Cabral'dan (KK) geldi.

Bu sonuç ile birlikte Trabzonspor puanını 9'a yükseltti ve Konferans Ligi'nde haftayı 8. sırada tamamlayarak ilk 8 hedefini sürdürdü. CSKA Sofya ise 1 puanda kaldı.

Trabzonspor gelecek maçta Çek ekibi Jablonec'i evinde ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

24. dakikada Saviolo'nun ceza sahasına gönderdiği pasta kaleci Lapoukhov karşı karşıya kalan Onuachu'nun vuruşunda Lapoukhov, gole izin vermedi.

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32. dakikada Stefano Sensi'nin sol kanattan kale sahasına gönderdiği ortada kaleci Onana, topu uzaklaştırmak istedi. Onana'nın müdahalesinde top önce Cenk Özkaçar'a, ardından Cabral'a çarparak ağlarla buluştu. 1-0

50. dakikada Gbamin’in ortasında penaltı noktasında Zwarts’ın vuruşunu kaleci Onana iki hamlede kontrol etti.

55. dakikada Ngome’nin sağ taraftan ortasında Godoy’un gelişine vuruşunda top kaleci Onana’da kaldı.

69. dakikada Mendy’in savunma arkasına gönderdiği topla kaleci ile karşı karşıya kalan Mohamed Salah, meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi. 1-1

90+3. dakikada Mohamed Salah’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Saviolo’nun vuruşunda savunmaya çarpan top filelere gitti. 2-1

Stat: Balgarska Armia

Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Hicham Zakrani

CSKA Sofya: Lapoukhov, Ouorou (Ivanov dk. 90), Dinis Almeida, Rodriguez, Gbamin, Bruno Jordao, Ngome (James Eyenga dk. 78), Stefano Sensi (Solet dk. 90+2), Angelo Martino, Godoy, Joel Zwarts (Pittas dk. 78)

Yedekler: Evtimov, Daniel Nikolov, David Lima, Yordanov, Panayotov, Vasil Kaymakanov, Catalin Mihai Itu, Mohamed Brahimi

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal (Fabinho dk. 70), Mendy (Ozan Tufan dk. 70) Boouchoari (Mustafa Eskihellaç dk. 70), Saviolo (Samet Akaydin dk. 90+3), Mohamed Salah, Onuachu

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım. Onuralp Çevikkan, Mustafa Kuzey Akçay, Yiğithan Çubukçu, Oğuzhan Ertem

Teknik Direktör: Thomas Reis

Goller: Cabral (dk. 33 k.k.), Mohamed Salah (dk. 69), Saviolo (dk. 90+3) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Ouorou, Bruno Jordao, Steona Sensi (CSKA Sofya), Saviolo, Fabinho, Ozan Tufan (Trabzonspor)