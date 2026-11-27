Dr. Murat Kara, Tıbbi Genetik Uzmanı. 1998 yılı kasım ayında kamuda çalışmaya başladı. 2017 yılına kadar Emekli Sandığına tabi uzman hekim olarak çalıştı. Birinci dereceye yükselip 3600 ek göstergeye hak kazandıktan sonra ayrıldı. Özel sektörde 4/a’lı (SSK) çalıştıktan sonra 2025 yılı kasım ayında emekli oldu. Şu an eline geçen emekli aylığı 25.254,26 TL.

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Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Baki Yılmaz 20.04.1994 tarihinde kamuda hekim olarak çalışmaya başladı. Emekli Sandığına tabi 21 yıl 10 ay hizmeti var. Kamuda profesör olarak çalışırken ayrılarak özel sektöre geçti. Dokuz yıl 3 ay da 4/a statüsünde hizmeti bulunuyor. Halen çalışmaya devam eden Yılmaz, “Emekli olursam Uzman Hekim Profesör olarak 30 bin lira civarında emekli aylığım olacak” dedi.

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Murat Kara, emekli aylığının olması gerekenden düşük bağlandığı gerekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna birkaç defa hesaplama yaptırdığını, her defasında hesabın doğru olduğu cevabı aldığını söyledi. Kara, “Bağlanan aylığı bir türlü kabullenemedim. Yıllarca devlette uzman hekim olarak çalıştım. Benimle aynı dönem çalışmaya başlayıp devletten emekli olan arkadaşlarım üç katımdan fazla emekli aylığı alıyorlar. Devletten ayrıldığımda 3600 ek göstergeye hak kazanmıştım. SGK’ya hesaplattığımda ‘Siz yine iyi alıyorsunuz, benzer durumda olup sizden daha düşük bağlananlar var’ dediler” diye konuştu.

Baki Yılmaz da emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kamudan ayrıldıktan 6 yıl sonra değil de 3 yıl sonra çıkmış olsaydı SSK yerine Emekli Sandığından emekli olacağını vurguladı. Yılmaz, “Kamudan ayrıldıktan sonra sadece 3 yıl SSK’lı çalışıp sonrasında çalışmasam ve prim ödemesem yine Emekli Sandığından profesör emeklisi olacaktım. Daha fazla çalışıp daha fazla prim ödemem suç oldu” dedi.

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SORUN NEREDEN KAYNAKLANIYOR?

Emekli Sandığından emekli olanların aylıkları mesleklerine, ünvanlarına, görevlerine, ek göstergesine göre belirleniyor. Bir kişi önce memur olarak çalışıp sonra SSK veya BAĞ-KUR’dan emekli olunca mesleğinin, ünvanının, görevinin, ek göstergesinin bir önemi kalmıyor. Sadece prime esas kazancı dikkate alınıyor.

Ancak, memurların kazançlarının tamamı prime esas kazanca dahil edilmediği için SSK veya BAĞ-KUR’dan bağlanan emekli aylıkları da düşük oluyor. Emekli Sandığı döneminde ödenen primlerin emekli aylığına katkısı son derece sınırlı kalıyor.

Dr. Kara’nın emekli aylığı 25.524,26 TL iken, emsali uzman hekimin emekli aylığı 90.824 TL. Prof. Dr. Yılmaz bugün emekli olsa 30.000 TL aylık alabilecek iken, Emekli Sandığından emekli emsal profesör maaşı 93.700 TL düzeyinde bulunuyor.

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EMEKLİ SANDIĞINA TABİ HEKİMLERE İLAVE ÖDEME

Emekli Sandığına tabi hekimlerin emekli aylığı 2019 yılına kadar daha düşük bağlanıyordu. 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na eklenen Ek Madde 84 uyarınca, hekim ve uzman hekimlere sırasıyla 20.000 ve 26.000 gösterge karşılığı ilave ödeme getirildi. Her 6 ayda bir memur maaş katsayısı ile artan ilave ödeme tutarı şu an uzman hekimlerde 40.963,31 TL, hekimlerde ise 31.510,24 TL düzeyinde bulunuyor.

8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlayan kadın hekimler 20 yıl hizmetleri varsa emekli olup bu ilave ödeneği alabiliyorlar. Erkek hekimler ise 25 yıl hizmet sonrası ilave ödeneği almaya hak kazanıyorlar.

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Emeklilikte son 7 yıl kuralı memurluktan ayrılıp SSK veya BAĞ-KUR’a geçenler için de geçerli. Bir memur 9000 günlük hizmet süresinin son 7 yılında en çok hangi statüde çalışmışsa o statüden emekli olabiliyor. Baki Yılmaz’ın Emekli Sandığına tabi hizmet süresinin 21 yıl 10 ay olduğu dikkate alınırsa, aslında EYT daha önce çıkmış olsaydı Yılmaz 9000 günü tamamladığı tarihte Emekli Sandığından emekli olabilecekti. Yılmaz bugün emekli olsa ne profesör aylığından ne de uzman hekimlere yapılan ilave ödemeden yararlanabilecek.

KAMUDAKİ HİZMET SÜRELERİYLE ORANTILI İLAVE ÖDEME YAPILMALI

Bir kere daha altını çizelim: Kamuda 8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlayan hekimlerden kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl hizmetleri varsa ilave ödemenin tamamını alabiliyorlar.

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Kamudan ayrılıp özel sektöre geçtikten sonra SSK veya BAĞ-KUR’dan emekli olan hekimlerin mağduriyetinin giderilmesi için kamudaki hizmet süreleriyle orantılı olarak ilave ödeme alabilmeleri sağlanmalıdır. Örneğin kamuda 19 yıl çalıştıktan sonra ayrılıp SSK’dan emekli olan erkek uzman hekim ilave ödemenin 19/25’ini, yani 31.132,12 TL’sini alabilmelidir.

İlave ödeme, çalışmaya devam eden emekli hekimlere verilmiyor. Emekli olup çalışmaya devam eden hekimler sadece ilave ödeme dışındaki aylığı alıyorlar. Çalışmayı bıraktıklarında ilave ödemeyi almaya başlıyorlar.