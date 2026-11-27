Altın ons fiyatının uluslararası piyasalarda 3 bin 435 dolara kadar sarkması geleneksel altın yatırımcısı olan Türk vatandaşlarını endişelendirdi. Merkez Bankası rezervleri bile bu nedenle 40 milyar doların üstünde azaldı. Bir faiz veya getiri içermeyen altının her hangi bir finansal varlığa oranlanması veya çapalanması kolay olmasa da elimizde altının 35 dolara fixlendiği Bretton Woods sisteminden 1971 yılında çıkılması ve sonraki gelişmeler bulunuyor. O günden sonra altın fiyatının para birimlerindeki dev arz artışına karşılık altın arzının senelik yüzde 2-3 bandında artması da önemli bir veri. Altın fiyatları bu farkı uzun süre kompanse edemedi ve geride kaldı. Son dönemdeki artış ile kısmen bu fark kapandı.

NEDEN YÜKSELMİŞTİ?

Peki altın neden 5 bin 500 dolara kadar yükselmişti? Bir çok kişi merkez bankaları talebini gerekçe olarak gösterse de grafikler merkez bankaları alımlarının daha ziyade düşüşleri yavaşlattığı veya durdurduğunu ortaya koyuyor. Asıl etken ise yatırımcıların tavrı. Trump’ın korumacı politikalarla yarattığı ticaret savaşları ve “Önce Amerika” politikaları ile dış politikada oluşan gerginliğin dolara güveni azaltması, hazine tahvillerine yabancı talebin gerilemesi, İran savaşı ile enflasyonist beklentilerin artması, bütçe açıklarına ve enflasyon tehdidine rağmen Trump’ın düşük faiz isteği ile FED’e sözlü ataklarını davalarla somut hale getirmesi ve merkez bankasının politika hatasına zorlanacağı kanısı altını 5 bin 595 zirvesine doğru yükseltmişti.

NEDEN DÜŞTÜ?

Altının neden düştüğünü ise başa global enflasyon ve faiz artırımı endişelerini alıp şöyle sıralayabiliriz: ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh başkanlığında enflasyonu önceleyen FED’in sıkılaştırıcı adımlarla kredibilitesini tekrar kazanması, yeni FED başkanının bilanço büyümesine mesafeli yaklaşımı, petrol fiyatlarında devam etmesi beklenen yükselişin enflasyon beklentilerini canlı tutması, ABD’deki ara seçimlerde Demokratların Kongre’nin iki kanadını da kazanmaları nedeniyle hükûmetin sorumsuz bütçe harcamalarının azalacağı ve kurumlara olan güven erozyonunun yavaşlayacağı beklentisi.

Şimdi altın yatırımcılarının gözü kulağı öncelikle ABD'den gelebilecek ve FED'in şahin tavrını kırabilecek yani faiz artırımlarının önünü alabilecek haberlerde.

3.300 ALT BANT OLABİLİR

Beklentiler böyle olsa da acaba altın fiyatının dibi nedir diye baktığımızda ise geçmişe göz atmamız geçmişte var olan bir denklem bize yardımcı olabiliyor. Yapı Kredi Yatırım uzmanı Hakan Halaç, Bretton Woods dönemine benzer bir ilişkiyi baz alarak, dünyadaki 7 milyar troy ons olan toplam altın rezervlerini doların toplam 23.5 trilyon dolar olan M2 para tabanı büyüklüğüne oranlayarak yaptığı hesaplamada altın için 3 bin 300 fiyatı alt bant olarak buluyor.

Halaç aynı zamanda önümüzdeki dönem büyümeye ilişkin beklentiler ve merkez bankalarının alımları başta olmak üzere bir çok nedenle altın fiyatının bu seviyelerde kalamayacağını daha yüksek bir düzeye yükseleceğini düşünüyor. Büyüme beklentilerindeki düşüşün, FED'in faiz artırım patikasına yönelik beklentileri tekrar aşağıya çekilebileceğini belirten Halaç hazırladığı raporda "Uzun vadede ABD’nin artan borç yükünün giderek çevrilmesi daha güç ve pahalı bir hale gelmesi ve buna yönelik yapısal bir çözümün getirilmemesi, globalizasyonun terse dönmesi ile hammadde ve enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon beklentilerini tırmandırması, politik gerilimlerin yarattığı güvensizliğin de etkisi ile global merkez bankalarının rezervlerini altına doğru çeşitlendirmeye devam etmeleri ve fiat para birimlerine olan güvenin azalması gibi faktörler altın fiyatlarını yukarıya ittirmeye devam edecek dinamikler" diyor.