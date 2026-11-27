Samsun'da yürek yakan olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi ve eşinden boşandığı öğrenilen Hanım Canikli (42), hamileliğini gizleyerek evinde tek başına doğum yaptı.

POLİS BEBEĞİ ARAMAYA BAŞLADI

İHA'daki habere göre doğumun ardından rahatsızlanan kadın, 14 Ekim 2025 tarihinde Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan kontrollerde doğum yaptığı belirlenen kadının bebeğinin ortada olmaması üzerine durum polise bildirildi.

ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNAMADI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının beyanı doğrultusunda çöp konteynerleri ve çöp aktarma istasyonunda arama yaptı. Ancak bebeğe ulaşılamadı.

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BEBEK CANLIYKEN ATMIŞ

Tedavisinin ardından gözaltına alınan kadın, ilk ifadesinde bebeğini evde doğurduğunu, bir süre sonra öldüğünü fark ederek poşete koyup çöpe attığını söyledi. Savcılıktaki ifadesinde ise bebeğin canlı doğduğunu belirtti. Tutuklanan kadın hakkında "yenidoğan çocuğu kasten öldürmek" suçundan Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" CEZA İSTENDİ

Davanın son duruşmasına tutuklu sanık Hanım Canikli, avukatı İlhan Ayrancı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı. Duruşma savcısı, sanığın çocuğa karşı kasten öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

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TAHLİYE VE BERAAT TALEP ETTİ

Sanık Hanım Canikli, savunmasında bebeğinin ölü doğduğunu ileri sürerek, "Tahliyemi istiyorum. Çocuk ölü doğmuştur. Sağ doğsaydı diğer çocuklarıma baktığım gibi bakardım. Ayrıca bakmakta olduğum özel çocuğum var. Ben bu suçu işlemedim. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanık avukatı İlhan Ayrancı ise müvekkilinin hastanede aldığı ilaçların etkisiyle ifade verdiğini belirterek, "Hastanede ve hastaneye gelen polislere sözlü olarak ölü doğduğunu söylemiştir. ‘Öldürdüm’ demesi hayatın doğal akışına aykırıdır. Müvekkilim daha önce de düşük yapmıştır. Bebek karnında da ölmüştür. Dosyadaki deliller doğrultusunda şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince tahliyesini ve beraatını talep ediyorum" diye konuştu.

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Mahkeme heyeti, sanık Hanım Canikli’yi kendini savunamayacak durumda olan yakın akrabasını öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.