Gaziantep'te olay, 24 Ocak 2026 tarihinde Gaziantep’te meydana geldi. İddiaya göre, Hakan A. ile arkadaşı Ergün Gündüz (57) arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında silahla vurulan Gündüz hayatını kaybetti.

Öldürülen Ergün Gündüz, 57 yaşındaydı.

Olayın ardından sanığın, maktulün banka hesaplarından kendi hesabına para transfer ettiği ve bu parayı başka bir hesaba göndererek borçlarını ödediği öne sürüldü.

Davanın 3’üncü duruşması Gaziantep 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada sanık, sanık avukatları ve katılan avukatı hazır bulundu.

"MAKTULÜN TELEFONUNU KURCALAMADIM"

Önceki duruşmada olay gününü anlatan tutuklu sanık Hakan A., "Maktulle parkta baş başa oturarak meyve suyu içtik ve aynı konu hakkında konuştuk. Yaklaşık 10-15 dakika parkta vakit geçirdikten sonra tekrar yola çıktık. Kendisini aldığım kahvehanesinin önüne gittik. Bu sırada saat 16.00 sıralarıydı. Araçtan inmeden konuşmaya devam ettik.

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"350 BİR TL BORÇ VERMİŞTİM"

Üç-dört gün önce maktule elden 350 bin TL borç vermiştim. Kendisi borcunu birkaç gün içerisinde ödeyecekti. Kahvehanenin önünde bu konuyu da konuştuk ve artık kendisine güvenim kalmadığı için paramı istedim. Araç içerisindeyken maktul, cep telefonundan internet bankacılığı uygulamasına girerek bana ait banka hesabına toplam 275 bin TL gönderdi. Kendisine ait iki farklı hesaptan birinden 200 bin TL, diğerinden ise 75 bin TL transfer gerçekleştirdi.

"KENDİSİ TABANCA TAŞIRDI"

Kalan borcunu da ertesi gün ödeyeceğini söyledi. Daha sonra valizin içerisindeki tabletleri konuşmaya başladık. Tabletleri almadığı takdirde kendisini jandarmaya ihbar edeceğimi söyledim. Maktul devamlı tabanca taşırdı. Olay günü birlikte kebap yedikten sonra belindeki tabancayı çıkarmış ve ikimizin arasında, vitesin bulunduğu yerdeki boşluğa bırakmıştı.

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"TABANCA ATEŞ ALDI"

Kahvehanenin önünde kendisini jandarmaya ihbar edeceğimi söyleyince öfkelendi. Tabancayı alarak namluya mermi sürdü. Ardından tabancanın namlusunu başıma dayayarak, "bana ihanet mi edeceksin?" dedi. Korkuya kapılmıştım ve panik halindeydim. İki elimle başıma dayadığı tabancayı tutarak çekiştirmeye başladım. Bu sırada tabanca ateş aldı. Silah yalnızca bir kez ateşlendi. Maktulün ensesinden kan gelmeye başladı. Silah ateş aldığı sırada sağ tarafımda oturan maktulün üst vücudu hafifçe bana doğru eğilmiş, yüzü ise ön cama dönüktü.

Tabanca maktulün kulak hizasındaydı. Namlunun hangi yöne baktığını hatırlamıyorum. Merminin isabet ettiği maktul sağ omzuma devrildi. Şok içerisindeydim. Aracın kontak anahtarını, maktule ait tabancayı ve cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştım. Cep telefonunu özel bir amaçla almadım. Yaşanan olayın manevi dünyamda oluşturduğu sarsıntının etkisiyle telefonu sebepsizce aldım.

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Araçtan indikten sonra bir kahvehanenin önünde park halinde bulunan, benim üzerime kayıtlı ancak maktul tarafından kullanılan araca binerek iş yerime gittim. Dükkanda maktule ait tabancayı parçalara ayırdım. Tabanca siyah renkli. Silahın parçalarını çöpe attım. Ardından dükkânımı kapatarak eve gittim. Maktule ait cep telefonu aracın içerisindeydi. Telefonu kesinlikle kurcalamadım.

"CEP TELEFONUNU ARAZİYE ATTIM"

Bana ait bir tabanca bulunmamaktadır. Maktulün bulunduğu araçtan inerken ateşlenen mermiye ait kovanı da almadım. Evde kıyafetlerimi değiştirdim ve kirlenen kıyafetlerimi yıkadım. Ertesi gün iş yerime gittim. Bir süre sonra Kilis yoluna çıkarak maktule ait cep telefonunu boş bir araziye attım. Daha sonra ekiplere telefonu attığım yeri gösterdim. Olay bundan ibarettir. Olaydan iki gün sonra iş yerimdeyken teslim oldum" dedi.

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İKİ EFT İLE 275 BİN TL'LİK ÖDEME

Banka kayıtlarının incelenmesinde, maktul Ergün Gündüz’e ait banka hesabından 21 Ocak 2026 günü saat 16.10’da sanık Hakan A.’nın banka hesabına 200 bin TL EFT yapıldığı belirlendi. Maktulün başka bir banka hesabından ise aynı gün saat 16.40’ta sanığın hesabına 75 bin TL transfer edildiği tespit edildi.

HESAP LİMİT ARTIRIMI BAŞVURUSU YAPILMIŞ

Öte yandan, maktulün banka hesabından saat 16.28’de ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi tekliflerinin alındığı, diğer hesabından ise saat 16.30’da esnek hesap limit artırımı başvurusu yapıldığı belirlendi. Söz konusu 75 bin TL’lik transferin ardından maktulün özel bir bankadaki hesabının 71 bin 641 TL eksi bakiyeye düştüğü kaydedildi.

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"YAĞMA SUÇUNDAN İDDİANAME DÜZENLENDİ"

Duruşmada söz alan katılan avukatı Tuncay Birelli ise maktulün ölümünün ardından sanığın maktule ait cep telefonunu kullanarak farklı banka uygulamaları üzerinden kendi hesabına para gönderdiğini ileri sürerek, "Bu dosyanın basit kasten öldürme dosyası olmadığı soruşturmanın başından bu yana tarafımızca belirtilmiş ancak iddianame, TCK’nın 81. Maddesinde düzenlenen basit kasten öldürme suçundan hazırlanmıştır.

Kovuşturma evresine geçildikten sonra soruşturma evresinde toplanmayan deliller olan maktulün ve sanığın olay gününe ait tüm banka hesap hareketlerinin celbi tarafımızca talep edilip bu delil celp edildikten sonra sanığın öldürme eylemini maktulün banka hesaplarını yağmalamak amacıyla gerçekleştirdiği meydanda çıkmıştır. Bunun üzerine suçun vasıf ve mahiyeti değişerek suç TCK 82/1-h de düzenlenen nitelikli öldürme suçuna dönüşmüş ayrıca sanık hakkında yağma suçundan da birleştirme talepli suç duyurusunda bulunularak yağma suçundan da iddianame düzenlenip mahkeme dosyası ile birleştirilmiştir.

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Yargılama sürecinde gelinen bu aşama, eşini ve babalarını kaybeden maktulün yakınları olan müvekkiller yönünden kaybettikleri kişiyi geri getirmese de adaletin yerini bulacağı hissini vererek acılarını bir nebze olsun hafifletmiştir. Ancak şu an maktulün eşi ve çocukları sanığın öldürme eyleminden sonra maktulün KMH hesabından kendi hesabına gönderdiği paralardan dolayı bankaların, mirasçı oldukları için yönelttikleri icra takipleri ile baş başa kalıp mağduriyetleri ekonomik boyutta da devam etmektedir. Biz inanıyoruz ki yargılama sonunda sanığa verilecek olan ceza bu tür eylemlere tevessül etmeyi caydıracak mahiyette bir karar olacaktır" dedi.

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"TELEFONUNU ALDIM İŞLEM YAPMADIM"

Para işlemlerinin kendisinin yapmadığını savunan sanık, "M.G. uzaktan akrabam olur. Mavikent Sanayi Sitesi’ndeki Erkek Kuaförü’nün sahibidir. Maktul tarafından gönderilen 200 bin TL’yi, bu kişiye borcum olduğu için transfer ettim. Dava konusu olay nedeniyle başıma bir iş gelebileceği endişesiyle parayı aileme ulaştırması için gönderdim. Her ne kadar maktule ait cep telefonundan olay yerinden ayrıldıktan sonra saat 16.40’ta para transferi gerçekleştirildiği, bu transfer sonucunda hesap bakiyesinin eksiye düştüğü, ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi tekliflerinin alındığı ve esnek hesap limit artırımı başvurusu yapıldığı yönünde tespitler bulunmuşsa da olaydan sonra yanıma aldığım maktulün telefonuyla bu işlemleri gerçekleştirmedim" ifadelerini kullandı.

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Sanığın para gönderdiği kişi ise mahkemede, "Sanık benim uzaktan akrabam ve aynı zamanda alışveriş yaptığım bir esnaf. Ben araç satımı yaparım. İhalelere katılırım. Olay günü sanık bana bu parayı verdi. Evine bırakmamı istedi. Ben de araç aldım. Sanık ile maktul arasında para alışverişi olurdu. Fakat detaylarını bilmiyorum" dedi.

Maktul yakınlarının avukatı Tuncay Birelli, tanığa, sanığın önceki celsede söz konusu parayı kendisine olan borcunu ödemek amacıyla gönderdiğini söylediğini, ancak para transferi dekontunun açıklama kısmında "aldığım borcun iadesi" ifadesinin yer aldığını hatırlatarak iki beyan arasındaki çelişkinin açıklanmasını istedi. Tanık ise soruya "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

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DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaa verilmesine hükmederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.