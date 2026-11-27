Ünlüler: Teşekkürler Beşiktaş
Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından ünlü isimler, galibiyeti kutlayarak, Beşiktaş taraftarına gösterilen şiddete tepki gösterdi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan maçta, Beşiktaş taraftarları "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" pankartı ve Filistin bayrağı açtı.
Gürcistan emniyet güçlerinin siyah-beyazlı taraftarlara uyguladığı şiddet sonrası tribünde olaylar çıktı. Beşiktaş, 27'nci dakikada tribün olayları nedeniyle 35 dakika duran karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Ünlü isimler hem galibiyeti kutladı hem de Beşiktaş taraftarına uygulanan şiddete tepki gösterdi.
Murat Boz
Cihan Ünal
Feyyaz Şerifoğlu
Zafer Algöz
Berk Oktay
Mustafa Sandal
Nebahat Çehre
Deniz Uğur
Yasemin Sakallıoğlu
Hande Doğandemir
İpek Tuzcuoğlu
Rüştü Onur Atilla
Şahan Gökbakar
Ekin Mert Daymaz
Gamze Özçelik
Melek Mosso
Celil Nalçakan
İsmail Ege Şaşmaz
Derya Uluğ
İsmail Demirci
Selen Soyder
Çağlar Ertuğrul
Sitare Akbaş
Bora Akkaş
Giray Altınok
Yıldız Çağrı Atiksoy
Emre Aslan
Oğulcan Engin
Pelin Öztekin
Gülsim Ali
Nuri Alço