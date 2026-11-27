Kamu alacaklarında uygulanan gecikme zammı ve tecil faizi oranları yeniden belirlendi. Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemelere göre, aylık gecikme zammı yüzde 3,2 olarak belirlenirken, yıllık tecil faizi yüzde 39'dan yüzde 29'a indirildi.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında, vadesinde ödenmeyen kamu alacaklarına her ay için ayrı ayrı yüzde 3,2 oranında gecikme zammı uygulanacak.

TECİL FAİZİ 10 PUAN İNDİRİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği de Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle birlikte kamu alacaklarında uygulanan yıllık tecil faizi 10 puan düşürülerek yüzde 29'a çekildi.

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27 Kasım 2026 tarihinden itibaren yapılan başvurular kapsamında tecil edilen kamu alacaklarına yeni faiz oranı uygulanacak.

Daha önce yapılan başvurular kapsamında tecil edilecek kamu alacaklarında, başvuru tarihinden 26 Kasım'a kadar geçen süre için ilgili dönemde geçerli olan faiz oranı, 27 Kasım'dan itibaren ise yüzde 29'luk yeni oran esas alınacak.

Daha önce tecil edilen ve tecil şartlarına uygun olarak ödenen kamu alacaklarının bugünden sonra ödenmesi gereken taksitlerine de yeni faiz oranı, 1 sayılı Tahsilat Genel Tebliği'nde belirtilen esaslar çerçevesinde uygulanacak.