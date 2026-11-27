MACRON ESPRİLERİ

Perry'nin son sosyal medya paylaşımı serisinde en dikkat çeken fotoğraf, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte çekilmiş olandı. Çiftin yanında tek başına görünen Macron için sosyal medyada esprili yorumlar yağdı. Pek çok kişi, Macron için, iki sevgilinin yanındaki fazlalık anlamına gelen "üçüncü tekerlek" benzetmesi yaptı. "Macron burada ne yapıyor?" diye soranların sayısı da azınmsanmayacak kadar fazlaydı.

"Katy Perry, sanki yan görevmiş gibi dünya liderlerini topluyor" yorumu da dikkat çekiciydi. Perry ve Trudeau, Aralık 2025'te eski Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile çektirdikleri ve manşetlere taşınan fotoğraflarıyla hatırlanıyor.