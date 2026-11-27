Katy Perry ve Justin Trudeau çiftinin Avrupa tatili: Tavla oynadılar, Macron'la görüştüler
Katy Perry ve Justin Trudeau çiftinin Avrupa tatilinden kesitlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yan yana geldikleri tuhaf görüntü de var, eski Kanada Başbakanı'nın tavla oynama anı da...
Pop yıldızı Katy Perry'nin eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile ilişkisi doludizgin sürüyor. 42 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, sevgilisiyle romantik ve eğlenceli anlarına dair sosyal medya paylaşımı yapmaktan kaçınmıyor.
MACRON ESPRİLERİ
Perry'nin son sosyal medya paylaşımı serisinde en dikkat çeken fotoğraf, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte çekilmiş olandı. Çiftin yanında tek başına görünen Macron için sosyal medyada esprili yorumlar yağdı. Pek çok kişi, Macron için, iki sevgilinin yanındaki fazlalık anlamına gelen "üçüncü tekerlek" benzetmesi yaptı. "Macron burada ne yapıyor?" diye soranların sayısı da azınmsanmayacak kadar fazlaydı.
"Katy Perry, sanki yan görevmiş gibi dünya liderlerini topluyor" yorumu da dikkat çekiciydi. Perry ve Trudeau, Aralık 2025'te eski Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile çektirdikleri ve manşetlere taşınan fotoğraflarıyla hatırlanıyor.
Fotoğraf serisi, Perry ve 54 yaşındaki Trudeau'nun yakın zamanda yaptıkları Avrupa gezisi sırasında çekildikleri fotoğrafları içeriyordu.
Erkek arkadaşıyla tren yolculuğu yaptığı görülen Perry, yolculuğun eğlenceli anlarından kesitler de sundu.
Bir yıldan uzun süredir birlikte olan çift, trende kart oyunları oynadı, şık bir şekilde giyinerek resmi bir etkinliğe katıldı. En dikkat çeken anlardan biriyse, Trudeau'nun tavla oynamasıydı.
Perry, trendeki özel suitte küvet keyfi yaptığı anı da hayranlarıyla paylaştı.
İLİŞKİLERİ BİR YILI GEÇTİ
Perry ve üç çocuk babası 54 yaşındaki siyasetçi, ilk olarak Temmuz 2025'te aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelmiş, aynı yılın kış aylarında Instagram üzerinden ilişkilerini resmen duyurmuşlardı.
Perry, bir röportajında sevgilisi Trudeau hakkında konuşurken, onunla 'The Lifetimes' adlı turnesi esnasında tanıştıklarından bahsetmiş, "Bu turneden en büyük hediyeyi aldım: Hayatımın aşkıyla tanıştım" ifadesini kullanmıştı.
Perry, oyuncu Orlando Bloom ile 2016'da başlayan ilişkisini 2025 yazında bitirdi. Bu ilişkisinden 2020'de kızı Daisy Dove dünyaya geldi.
Justin Trudeau ise 18 yıllık evliliğin ardından Sophie Grégoire Trudeau'dan ayrıldığını 2023 yılında duyurdu. İkilinin 18 yaşında Xavier adında bir oğulları, 17 yaşında Ella-Grace adında bir kızları ve 12 yaşında Hadrien adında bir oğulları var.