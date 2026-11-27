Diplomasi çoğu zaman protokol salonlarında, kalın dosyaların ve diplomatik cümlelerin arkasında yürüse de ince belli çay bardağında ya da cebe konulan bir muzda da görünür hale gelebiliyor. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin resmi adımları, özel temsilcilerin atanması ve 14 Ocak 2022'de yapılan ilk görüşmeyle atıldı; süreçte liderler düzeyindeki önemli temaslardan biri ise 6 Ekim 2022'de gerçekleşti. Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Çekya'nın başkenti Prag'da yapılan toplantısı çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ilk kez bizzat konuştu. Toplantıda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de hazır bulundu.

Normalleşme süreciyle ilgili aralanan kapı, 20 Haziran 2025'te daha da açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bu kez İstanbul'da bir araya geldi. Kabulde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında atılabilecek adımlar da ele alındı.

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İki ülke arasındaki temaslar sonraki dönemde de sürdü. 23 Eylül 2026'da Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'taki Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Nikol Paşinyan bir kez daha bir araya gelerek normalleşme sürecine ilişkin görüştü. İki lider arasında bir sonraki görüşme ise 11 Kasım 2026'da Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde gerçekleşti. Paşinyan'ın gündem olan iki paylaşımı normalleşme sürecinin büyük kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Nikol Paşinyan'ın paylaştığı o görüntülerden biri, Antalya'da ince belli bardaktan çay içtiği anlardı. Sonra da ikram edilen bir muzu ceketinin cebine koyduğu anları paylaştı. Gündem olan bu iki paylaşım, diplomatik gerilimlerin ağır diline karşılık mesafelerin nasıl kısalabildiğine dair çarpıcı bir ayrıntı olarak öne çıktı.

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YENİ ANAYASA TASLAĞINDA KRİTİK DEĞİŞİKLİK

Nikol Paşinyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini 18 Kasım 2026'da ülkesinin meclisine taşıyarak vatandaşlarına bir hayli dikkat çekici bir çağrıda bulundu. Bu konuşmanın ardından, 23 Kasım'da kamuoyunun görüşüne açılan 89 maddelik yeni anayasa taslağında, Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarının dayanağı olarak gösterilen 1990 Bağımsızlık Bildirgesi'ne yapılan atıf kaldırıldı; mevcut anayasadaki Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi tasvirlerini içeren ayrıntılı sembol tanımına da taslak metinde yer verilmedi.

NİKOL PAŞİNYAN: DIŞ GÜÇLER BİZİ TÜRKLERE DÜŞMAN ETTİ

Nikol Paşinyan, mecliste yaptığı konuşmada Türkiye ve Azerbaycan ile barış sürecine olan inancını dile getirerek dış güçlerin kendilerini manipüle ettiğini söyledi. Paşinyan, bu konuda "1870'lerden bu yana bizi kontrol etmeye çalışan, bilincimizi bulandırmak isteyen güçler ne dedi? 'Türk, Türk, Türk' dediler. Dış güçler bizi Türklere düşman etti. Azerbaycan ile geri dönülemez bir barış sürecine doğru ilerliyoruz. Anlıyor musunuz? Azerbaycan ile, Türkiye ile ve çevremizdeki ülkelerle" ifadelerini kullandı.

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Bütün bu normalleşme sürecini takip ederken her defasında, Türkiye'de doğup büyümüş, sanatlarıyla bu toprakların ortak hafızasında derin izler bırakmış, anne veya baba tarafında Ermeni kökenliği bulunan birçok sanatçımızın gönüllerde kurduğu taht aklıma geldi. Örneğin Nubar Terziyan, Onno Tunç, Rana Cabbar ve Sami Hazinses… Ve elbette Cem Karaca ile annesi Toto Karaca… Bunu düşününce zihnimde, "Hayatta olsalardı Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci hakkında ne düşünürlerdi?" sorusu doğdu. Aslına bakılacak olursa, ömürlerini bu ülkenin kültürüne, sahnesine ve insanına adamış bu sanatçıların barışa ve komşuluk ilişkilerine nasıl yaklaşacaklarını tahmin etmek hiç de güç değil.

- Cem Karaca ile annesi Toto Karaca -

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İşte bu düşünce beni, zaman zaman iki ülke arasında yakınlaşma dönemine girilmesi gerektiğini dile getiren Ermeni asıllı ressam Karolin Fişekçi'nin ne düşündüğüne yöneltti. Fişekçi'ye, Nikol Paşinyan'ın ince belli bardaktaki çay ve muz paylaşımlarından mecliste yaptığı konuşmaya kadar uzanan adımlar bağlamında Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci hakkında ne düşündüğünü ve bu sürece kültür-sanat alanında nasıl katkılar sunulabileceğini sordum.

"GAYET DE MUTLU YAŞIYORLAR" "RESMEN BİR PERFORMANS SANATI" ♦ Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreciyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Bence Paşinyan'ın attığı bu adımlar çok kıymetli. Kendisini bir süredir sosyal medyadan ilgiyle takip ediyordum zaten. Orada devlet adamlığı kimliğinden ziyade insan yanını gösteriyor. Hele de en son COP31 zirvesine katılımı ve oradan ayrılırken cebine bir Anamur muzu koyması bence resmen bir performans sanatı ve çok şey sembolize ediyor. O muzu birkaç ülkede gezdirdi, bir ara kasaya koydu. Ne zaman tüm işleri bitti muz da artık kararmaya başlamıştı o zaman yedi. Burada birkaç sembol var. Bir kişi kıymet verdiği şeyi saklar, yanında taşır. Çocuklar özellikle bir yere giderken yanlarına bir muz alır. Bu çok naif ve insani bir harekettir. Bir devlet başkanı isterse bir muz bulamaz mı? Elbette bulur. Burada Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkiye ne kadar kıymet verdiğini böyle sevimli ve insani bir şekilde göstermek istemiş. Ben Ermeni kökenli İstanbullu bir birey, bir sanatçı olarak hiçbir zaman geçmişi düşünerek yaşamadım. Hep ileriye baktım. Bir ayrımcılıkla da karşılaşmadım. Benim için önemli olan halkların ortak değerleri, ortak kültürleri yani benzerliklerimiz. Ayrımlara büyüteç tutup halkları birbirine düşman yapmak silah satan, dünyayı yönetenlerin işi. Paşinyan umarım bu politikalarında başarılı olur. Çünkü ABD, Rusya gibi ülkeler bu politikaları ne kadar destekler emin değilim. Yalnız şunu biliyorum Osmanlı zamanında Ermeniler 'Millet-i Sadıka' diye geçerdi. Osmanlı devlet kademelerinde görevler alırdı. Ermeni kilisesi de kendi özerkliği içinde kalmıştı. Ermeniler Ortodoks Gregoryandir ve kendine has bir mezhebi vardır. Ve bu Osmanlı zamanında korunmuştur. Katolik Latin bir yönetimde bu ne kadar özgün olurdu emin değilim. Çünkü geçmişte Hristiyanlıkta mezhepler arasında çok savaşlar olup çok kan dökülmüştü. İşte bu dönemde Ermeniler, Osmanlı Devleti kanatları altında kendilerini korumuştur. Diyeceğim o ki ben her zaman barıştan ve ortaklıklarımızı öne çıkarmaktan taraftarıyım. Son dönemde Yunanca öğreniyorum ve Yunanistan ile tarihimize bakıyorum ve o kadar çok ortak şey görüyorum ki. Bizim bu coğrafya komşularımızla birlikte aslında kültürel bakımdan en zengin ve ortak değerlerin aynı olduğu bir coğrafya. Savaşlardan çıkarları olanların kışkırtmalarına prim vermeden beraber nasıl huzur, barış ve bereketle yaşarız, buna bakmalı. "SANATÇI AYNI ZAMANDA KÜLTÜREL BİR ARACI" ♦ Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme adımlarının hızlandığı ve sınırların açılmasının konuşulduğu bu yeni dönemde, iki toplum arasındaki normalleşmenin sağlanmasında kültür ve sanat dünyasına nasıl bir rol düşüyor? Sanatçı aynı zamanda kültürel bir aracı, bu yüzden sanatçıların yaptığı işler ve paylaşımlar çok kıymetli. Popüler kültürün içindeki sanat dünyası ile görsel sanatlar içindeki sanatın dili biraz daha farklı. Görsel sanatlarda bu alanda çalışmış çok kıymetli sanatçılar var ve bu kişilerin yaptığı çalışmalar bir arşiv niteliğinde. Geçmişten gelen görselleri gördüğümüzde bir hüzün, bir nostalji hissi ve yüzümüzde hafif bir gülümseme belirebilir. Fransa'da yaşayan Ermeni sanatçı Sarkis'in erken dönem işleri, özellikle 'Çaylak Sokak' adlı sergisi önemlidir. Günümüz sanatçılarından Tayfun Serttaş ise Cumhuriyet döneminin çok önemli Ermeni fotoğrafçılarının arşivlerini kamuya açarak günümüze taşımıştır. Ben bu işlere bakınca ortak bir geçmiş görüyorum. Popüler kültür içindeki sanatçılar daha fazla toplumu etkiliyor, bu yüzden sorumlulukları daha büyük olabilir. Yapıcı bir dil kullanmak çok önemli. Her iki taraf da ortak kültürümüzü, paylaşılan güzellikleri ve barışın getireceği refah, huzur ve bereketi vurgulamalı. Korkuları beslemek değil de bir aradanlıktan doğan refah ve huzuru göz önüne getirmek önemli. Belki ileride bir film yapılır Ermeni-Türk evliliklerine dair. Çünkü bu İstanbul'daki birçok Ermeni ailesinde yaşanan bir durum. Akrabalar içinde Türk erkeğiyle evlenmiş ya da Türk kızıyla evlenmiş birçok Ermeni var ve gayet de mutlu yaşıyorlar.