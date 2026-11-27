Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da 2004 ve 2005 yıllarında hayatını kaybeden 3 çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 7 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2004 ve 2005'te İstanbul'da 3 çocuğun ölümlerine ilişkin dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden ele alınması sonucu 7 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aradan yıllar geçse de şüpheli ölümlerin aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, 2004 ve 2005'te aynı apartmanda meydana gelen olaylarda, henüz 1 yaşındaki Özcan Akyol, 1,5 yaşındaki Ferhat Akyol ve 3,5 yaşındaki Yusuf Akyol'un hayatını kaybettiğini anımsatan Gürlek, bu ölümlere ilişkin dosyaların Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden ele alındığını kaydetti.

Yürütülen kapsamlı soruşturmada yeni tanık beyanları, olay yeri bulguları, itfaiye ve adli tıp raporları ile iletişim kayıtlarının birlikte değerlendirildiğini bildiren Gürlek, soruşturmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"HİÇBİR ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN AYDINLATILMASINDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ!

Aradan yıllar geçse de şüpheli ölümlerin aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, 2004 ve 2005 yıllarında aynı apartmanda meydana gelen olaylarda, henüz 1 yaşındaki Özcan Akyol, 1,5 yaşındaki Ferhat Akyol ve 3,5 yaşındaki Yusuf Akyol hayatını kaybetmişti.

Üç çocuğumuzun şüpheli ölümüne ilişkin dosyalar, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın çalışmaları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yeniden ele alındı.

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Yürütülen kapsamlı soruşturmada yeni tanık beyanları, olay yeri bulguları, itfaiye ve adli tıp raporları ile iletişim kayıtları birlikte değerlendirildi. Özellikle çocuklarımızın ölüm nedenlerine ilişkin önceki değerlendirmelerle örtüşmeyen bulgular ve şüpheliler arasındaki görüşme kayıtları ayrıntılı şekilde incelendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda, üç ölüm olayının tesadüfi olmadığına ve aralarında maddi ve fiilî bağlantı bulunduğuna işaret eden önemli bulgulara ulaşıldı.

Bu kapsamda, üç ayrı tasarlayarak kasten öldürme suçundan 1, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 6 olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz. Geçmişte yaşanan ve henüz aydınlatılamayan olayların üzerine kararlılıkla gitmeye, adaletin tecellisi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."