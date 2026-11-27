Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 12 gözaltı kararı
İş insanı Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 3'üncü dalga operasyonunda 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında Ece Üner, Deniz Bayramoğlu ve Kürşat Oğuz da bulunuyor
Giriş: 27 Kasım 2026 - 10:00 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cafer Mahiroğlu soruşturmasının 3. dalga operasyonunda 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Aralarında Ece Üner Bayramoğlu, Deniz Bayramoğlu, Kürşat Oğuz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ulaş Eroğlu’nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
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