Almanya merkezli yazılım şirketi SAP SE, yapay zeka çağında iş modelini dönüştürmek amacıyla en az 10 bin pozisyonu ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, şirketin küresel iş gücünün en az yüzde 9'unu etkilemesi beklenen yeniden yapılanma planının kapsamı henüz kesinleşmedi. Kaynaklar, devam eden iş gücü müzakerelerinin ardından işten çıkarılacak kişi sayısının değişebileceğini belirtti.

236 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan SAP, 110 binden fazla çalışanıyla Avrupa'nın en büyük yazılım şirketi konumunda bulunuyor.

Şirket ise konuya ilişkin açıklamasında, "SAP, organizasyonunun stratejisi ve müşteri ihtiyaçlarıyla uyumlu kalmasını sağlamak amacıyla yapısını sürekli gözden geçiriyor" ifadelerini kullandı. SAP, işten çıkarma planı olup olmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

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YÖNETİM KADROSUNDA İKİNCİ KEZ DEĞİŞİKLİK

Yeniden yapılanma hazırlığı, SAP CEO'su Christian Klein'ın şirketin yapay zeka odaklı stratejisini güçlendirme girişimlerinin ardından geldi.

SAP, bu yıl yönetim kurulunda iki kez değişikliğe gitmişti. Şirketin Almanya'nın Walldorf kentindeki merkezinde görev yapan 6 yönetim kurulu üyesinden 2'sinin mart ayında görevinden ayrılması bekleniyor.

Kaynaklara göre Klein, yapay zeka araçlarını şirketin uygulamalarına daha fazla entegre etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda şirketin ürün geliştirme ve satış süreçleri de yeniden tasarlanacak.

Yeniden yapılanma çerçevesinde tüm departmanlardan olası küçülme alanlarını belirlemeleri istenirken, özellikle ürün ve mühendislik ile satış birimleri mercek altına alındı.

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SATIŞ BİRİMİNDE DE AYRILIK YAŞANACAK

SAP'de ürün yönetimi sorumlusu Muhammad Alam'ın sözleşmesini yenilememesinin ardından Klein, bu yıl Alam'ın görevlerinin büyük bölümünü üstlenmişti. Alam'ın sözleşmesinin mart ayında sona ermesi bekleniyor.

Daha önce genişletilmiş bir görev üstlenen Satış Başkanı Thomas Saueressig de geçen hafta şirketten ayrılarak Ionos Group SE'nin CEO'luk görevini üstleneceğini açıklamıştı.

2024'TE DE 10 BİN POZİSYON KALDIRILMIŞTI

SAP, geçmişte büyük ölçekli yeniden yapılanma kararlarını genellikle ocak ayının sonlarında, yıllık finansal sonuçlarıyla birlikte duyurmuştu. Şirketin son büyük yeniden yapılanması da 2024 yılında gerçekleştirilmişti.

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Bu süreçte yaklaşık 10 bin pozisyon kaldırılmış, yeniden yapılanmanın maliyeti yaklaşık 3 milyar Euro olmuştu. Bir yılı aşkın sürede tamamlanan süreçte ağırlıklı olarak gönüllü ayrılıklar ve çalışanların yeniden eğitilmesi yöntemleri kullanılmıştı.

Bu nedenle şirketin toplam çalışan sayısı büyük ölçüde sabit kalırken, yeni pozisyonlar için işe alımlar da devam etmişti.

SAP'nin en fazla çalışanının bulunduğu Almanya'da ise iş konseyi, bu yıl şirketle 2028'e kadar istihdam güvencesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

SAP'nin yeni yeniden yapılanma planının ayrıntıları ve nihai işten çıkarma sayısı henüz netleşmedi.