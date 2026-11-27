Spor yazarları Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva zaferini değerlendirdi: İsrail lobisinin elinde oyuncak olan UEFA!
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva'yı Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.
"İSRAİL LOBİSİNİN ELİNDE OYUNCAK OLAN UEFA!"
Cem Dizdar: "İsrail lobisinin elinde oyuncak olan UEFA’nın kararıyla ’Ev sahibi’ avantajını baştan yitirmişti Beşiktaş. Üzerine... Zorlu hava koşulları nedeniyle takım, yönetim, taraftar ve maçta görevli medya çalışanlarından oluşan çok sayıda insan korkulu ve çileli bir yolculuk yapmak zorunda kaldı… Yetmedi… İsrail takım ve taraftarlarının güvenlik endişesiyle Gürcistan’a alınan maç, bu kez de Gürcü polisinin stadyum dışı ve içindeki sert tutumu nedeniyle Beşiktaş taraftarı için güvenlik problemine dönüştü! Bu koşullarda darmadağın olmuş bir zihinle sahadaydı Beşiktaş takımı. Üstelik rotasyonun getirdiği belirsizlik de cabası. Ve işler, sanki biri parmak şıklatmışta herkes onu bekliyormuş gibi anında yoluna girdi. Ataklar düzene girdi, bireysel beceriler kolektif davranışa eklendi, uzatmada yenilen gol dışında rakibe pozisyon verilmedi… Zor koşullarda, berbat bir zeminde pazartesi oynanacak derbi öncesi fevkalade enerji harcayarak maçı son 30 dakikada kazandı Beşiktaş. Ofansif yanı güçlü ve coşkulu görünen ancak aynı ifade savunması için geçerli olmayan Beşiktaş, pazartesi İnönü’de Galatasaray’a karşı hangi yönünü ortaya çıkaracak acaba? Bekleyip göreceğiz..." [Fanatik]
"KARTAL DÜN TÜRKİYE'NİN SEVGİLİSİYDİ"
Attila Gökçe: "Uzman arkadaşlarla konuştum. Gürcistan polisinin gerilim önleyici sakin kararlar yerine pankart asmayı engelleme çabaları da dahil, tartışma ve çatışmaya neden olduğunu öne sürdüler… Bir dostum, Beşiktaş’ın kaldığı otel ve stad tribünlerinde bolca Mossad ajanı olabileceğini anlattı. Sahaya dönersek Italiano, bu gergin maçın rotasyonu daha fazla kaldıramayacağını görüp Vlahoviç, Trossard ve Olaitan’ı sahaya sürdü Beşiktaş biraz olsun kendine geldi, pozisyonlar çoğaldı ama beklenen gol gecikiyordu. …Ve beklenen golü Olaitan attı. Tüm stad nefes aldı, Beşiktaş taraftarları rahatladı, gür sesleriyle şarkılar söyleyip golü kutladılar. Penaltı kaçıran Kaptan Orkun, hem kaderine isyan etti, hem de maçı golüyle mühürleyip zafere imzasını attı. Beer Sheva da o coşkudan fırsat yakalayıp tabelayı 2-1’e getirdi. Neyse neyse… Sonuca bakalım: Kartal Türkiye’nin sevgilisiydi dün. Tüm rakipleri on binlerce futbolsever Beşiktaş’ı bağrına bastırdı" [Milliyet]
"UEFA'DAN ÇİFTE STANDART!"
Bilal Meşe: "UEFA, Rusya konusunda gösterdiği yaptırım iradesini İsrail konusunda neden göstermiyor? Her ülkeye aynı hukuk, aynı hassasiyet, aynı adalet uygulanmayacaksa UEFA’nın tarafsızlık iddiası nasıl savunulacak? Futbolun adaleti de sahadaki adalet kadar önemlidir. Hakem düdüğüyle adalet sağlanmadığı gibi, UEFA’nın da yalnızca işine geldiğinde adalet dağıtması kabul edilemez. Filistinde yaşananlar, sivil kayıplar ve insani yıkım ortadayken İsrail kulüplerinin hiçbir değişiklik olmadan Avrupa kupalarında yer alması, UEFA’yı çifte standart eleştirileriyle karşı karşıya bırakmaktadır! İşin özeti UEFA, savaş ve sivillerin yaşadığı ağır insani dramlar karşısında hangi ölçüleri esas alıyor? Artık, UEFA’nın adalet, eşitlik ve tarafsızlık anlayışını da masaya yatırmanın tam zamanıdır! Maç öncesinde Beşiktaşlı futbolcular, rakiplerinin ellerini sıkmayarak anlamlı bir protestoya imza attılar. Itailano’nun geniş rotasyonuna da takılmayacağım. Önünde Galatasaray derbisi var, şimdilik haklıdır. Sıkıntılı maça gidiş, gerginlikler, olaylar, duran oyun...Buna karşın Beşiktaş ikinci yarıdaki etkili futboluyla rakibini devirdi, önemli bir üç puana imzasını attı." [Milliyet]
"CENNETTEKİ ÇOCUKLARA SELAM OLSUN"
Turgay Demir: "Beşiktaş taraftarı tribünde Filistin bayrağı açtı diye komşu Gurcustan'ın polisleri insanımıza saldırıp biber gazı sıkıyor… Rezaletin son perdesi yani… Dünyada 154 ülkenin tanıdığı bir ülkenin bayrağını tribünde açmak, Gürcü polislerine göre yasak! Yuh! Farkındaysanız futbola hic girmedim. Girmem de… Beşiktaş, UEFA denen ve ipleri Siyonistlerin elinde olan bir kurum yüzünden neler çekti! Önce uçağı düşme tehlikesi atlattı, sonra sekiz saat kara yoluyla gitti. Yetmedi, tribünde taraftarına biber gazı sıkıldı. Böyle kahpe bir dünyada, nasıl olduğuna, kimin attığına bakmaksızın atılan her golü cennetteki Gazzeli çocuklara armağan ediyorum. Tüm mazlumlar adına atıldı o goller! Ve tum Siyonistlerle açık ve gizli desteklerine attık bu golleri. Keşke tarihi bir fark yapabilseydik. Ama maç öncesinde ve sırasında öyle şeyler yaşandı ki, tum oyuncularımız gergindi. Orkun hem penaltı kaçırdı, hem de altı pasta önünde kalan topu dışarı attı. Ne kadar gergin olduğu yüzünden belliydi. Çok şukur, sonrasında önce Olaitan, ardından Orkun gollerimizi attılar. Yedek kulübesinden santrforlarına kadar oyuncularımızı tahrik edenlere hak ettikleri cevabı da böylece vermiş olduk. Kahrolsun İsrail, yaşasın Özgür Filistin…" [Fotomaç]
"KARANLIK GECEYE GÜNEŞ DOĞDU"
Orhan Yıldırım: "UEFA adaletsiz tutum içinde. Bütün yaşanan olumsuzluklar, bunun eseri. En azından daha farklı kura torbaları ile yerinde eşleşme yapılabilirdi. Bir anlamda; yangına benzin döktüler. Çok ayıp ettiler. Bununla birlikte, kura çekimi öncesi, İsrail takımları ile oynamak istemeyen kulüplerin, bunu bildirme hakkı da mevcut. Beşiktaş her ne kadar Batum’da oynasa da ortam evi gibiydi. Buna rağmen sahada tanınmaz bir takım vardı. Normal şartlarda Kartal, ilk yarım saatte maçı bitirecek kapasiteye sahip. Burada iki faktör öne çıktı. Italiano ile yedekler. İtalyan hoca rakibi hafife almış olmalı. Ayrıca derbi ateşini erken yakmış! Oyuncularını motive edememiş. Bu zayıf İsrail rakibine karşı onca pozisyon veriyorsan, sıkıntı büyük demektir. Vlahovic hem tribün hem de arkadaşlarını ateşledi. Trossard, maça hareketlilik getirdi. Yasin, savunmayı toparlayıp, iyi kademeye girdi. Olaitan; kritik gole imza attı. Büyük anlam ifade eden galibiyete giden yolu açtı. Penaltı kaçıran Kaptan Orkun, uzatmada geceye nokta koydu. Batum’un karanlık gecesine güneş doğdu." [Fanatik]
"UEFA VE FIFA'YA GÜVEN KALMADI!"
Ömer Faruk Ünal: "UEFA ve FIFA! Bu iki yapıya artık güven kalmamıştır, saygınlıkları sıfırdır! Üç yıldır hiçbir organizasyondan İsrail'i dışlayamadılar! İsrail kulüplerini, İsrail Millî Takımı'nı hiçbir şey olmamış, hiçbir ülkeye saldırmamış gibi el üstünde tutmaya devam ediyorlar! Kan dökmek, onlara avantaj sağlıyor. UEFA, en son da G.Saray-Aston Villa maçı öncesinde "İsrail aleyhine pankart açmayın" diyecek kadar ileri gitti. Biz bu UEFA Başkanını İstanbul'da uçağın içine kadar giderek karşılıyoruz. Kanka olduğumuz UEFA Başkanı Ceferin'in hanımına İstanbul'da resim sergisi açıyoruz! Eserleri için müşteri oluyoruz! Bizim TFF başkanına sorsanız hamasetin kitabını yazar, zulme karşı gelmeyi sana bana bırakmaz! Bu arada mutlaka Beşiktaş'ın mağduriyetini de hatırlatanlar olacaktır: "Hapoel maçı neden Batum'da?" diye! Son Uluslar Ligi'nde İrlanda-İsrail maçı Sırbistan'da, Avusturya-İsrail maçı ise Macaristan'da oynandı! Anlaşılan o ki İrlanda ve Avusturya bile güvenlik garantisi veremiyor! Bu, ülkelerin verebileceği bir karar." [Türkiye]
"BİR ÜLKENİN YÜREĞİNDE YENİDEN KANAT ÇIRPTI!"
Ömer Gürsoy: "Bir anda Türkiye’nin gündemi değişti.Ekranlarda aynı konu, gazetelerde aynı manşet, kamuoyunda aynı itiraz vardı.Beşiktaşlı taraftarların yaşadıkları, Türkiye’nin meselesi hâline geldi.Çünkü mesele artık yalnızca bir futbol maçı değildi.Mesele, tribünde açılan bir bayrağa gösterilen tepkiydi. Mesele, taraftarların güvenliği, insan onuru ve adalet talebiydi. Mesele, UEFA’nın farklı olaylar karşısında gösterdiği tutumun sorgulanmasıydı.Ve bütün bunların ortasında, siyah beyaz bir forma taşıyan insanlar vardı.Belki de gecenin en anlamlı tarafı buydu.Beşiktaş, bu ülkede bazen birbirinden farklı düşünen insanları aynı tribünde buluşturur. Bu gece ise yalnızca tribünleri değil, bütün Türkiye’yi aynı duyguda birleştirdi.Kartal, herkesi bir araya getirdi.Ve sonra futbol yeniden başladı.Kartal, sahaya döndü.Mücadelesini sürdürdü.Ve maçı 2-1 kazandı.Şimdi dönüp baktığımızda, bu galibiyetin anlamı yalnızca tabeladaki iki golle açıklanabilir mi?Elbette hayır.Çünkü bu gece Beşiktaş, yalnızca bir maç kazanmadı.Bir ülkenin ortak duygusuna dönüştü.Bir tribünün sesini, milyonların sesine taşıdı.Ve bize bir kez daha hatırlattı:Kara Kartal’ın uçuşu değişebilir.Oyunu değişebilir. Kanatlarının ritmi değişebilir. Uçtuğu rota değişebilir.Ama karakteri değişmez.Kartal bazen rüzgârı arkasına alır, bazen kendi rüzgârını yaratır. Bazen de öyle bir rüzgâra dönüşür ki önünde hiçbir şey eskisi gibi kalmaz.Bu gece de öyle oldu.Kartal rüzgârdı.Ve rüzgâr taşla ezilmez.Kartal’a taş atabilirsiniz. Uçuşunu durdurmaya, sesini kısmaya, kanatlarını daraltmaya çalışabilirsiniz.Ama taşlar gökyüzüne hükmedemez.Çünkü Kartal’ın meselesi yalnızca uçmak değildir.Kartal’ın meselesi, gökyüzünde kendi yerini bilmektir.Bu gece Beşiktaş, bunu bir kez daha gösterdi.Kartal rüzgârla uçar. Bazen de rüzgârın ta kendisi olur.Ve unutmayın…Rüzgâr taşla ezilmez. Kara Kartal, bu gece yalnızca kazanmadı. Bir ülkenin yüreğinde yeniden kanat çırptı." [Fanatik]
"BEŞİKTAŞ YALNIZCA BİR MAÇ KAZANMADI"
Murat Özbostan: "Beşiktaş, Batum'da yalnızca bir futbol maçı kazanmadı. Çok daha büyük bir sınavdan geçti. Sahada rakibiyle, saha dışında ise kendisine yaşatılanlarla mücadele etti. Gürcistan'da yaşananlar, futbol adına da insanlık adına da kabul edilebilir değildi. Beşiktaş taraftarı takımını desteklemek için Batum'a gitti. Ne istedi? Takımının arkasında durmak, tribünde sesini yükseltmek, Avrupa gecesinin heyecanını yaşamak... Peki karşılığında ne gördü? Maç öncesinde yumruklar, sert polis müdahaleleri, biber gazı ve tribünlerde devam eden gerginlik! Bu nasıl güvenlik anlayışı? Taraftarı korumakla görevli olanlar, neden taraftarın karşısına dikilir? Bir bayrak, bir pankart, bir slogan bu kadar büyük bir şiddetin gerekçesi olabilir mi? Üstelik bu karşılaşma sıradan bir Avrupa maçı değildi. Filistin'de yaşanan insanlık dramı, Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar, İsrail'in Galatasaray'ı UEFA'ya şikâyet etmesiyle büyüyen tartışmalar... Bütün bunlar futbolun atmosferini zaten son derece hassas hale getirmişti. Beşiktaş taraftarının Filistin'e yönelik dayanışma mesajları vermesi de bu atmosferin bir parçasıydı. İnsanların vicdanını ilgilendiren bir meselede sesini yükseltmesi suç değildir. Şiddet ise hiçbir koşulda kabul edilemez. Bugün dünyanın birçok yerinde çocuklar bombaların altında yaşam mücadelesi verirken, Beşiktaş tribünlerinden yükselen dayanışma mesajlarının anlamı çok büyük. O çocukların sesini duymak, acılarını unutmamak, onların yanında olduğunu göstermek insanlığın gereğidir. Gazze'deki çocukların bugün Beşiktaş'ın galibiyetine sevindiğini, belki de gözyaşı döktüğünü düşünmek bile insanın yüreğine dokunuyor. Dün gece Batum'da Beşiktaş kazandı. Ama asıl kazanan, şiddetin karşısında dimdik durabilen futbolun ve insanlığın vicdanıydı." [Sabah]