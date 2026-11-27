İstanbul'daki evinde, arkadaşı tarafından ölü bulunan 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı'nın otopsi raporu tamamlandı. Raporda, Kaşıkçı'nın ölümünün, kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği belirtildi. Raporda ayrıca Kaşıkçı'nın tiroid kanseri olduğu ve daha önce beyin damar hastalığı geçirdiğine ilişkin... Daha Fazla Göster

İstanbul'daki evinde, arkadaşı tarafından ölü bulunan 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı'nın otopsi raporu tamamlandı. Raporda, Kaşıkçı'nın ölümünün, kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği belirtildi. Raporda ayrıca Kaşıkçı'nın tiroid kanseri olduğu ve daha önce beyin damar hastalığı geçirdiğine ilişkin bulgulara rastlandığı kaydedildi.(İHA) Daha Az Göster