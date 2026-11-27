Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Başkan Trump, Şükran Günü dolayısıyla ABD askerleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde, İran'a yönelik askeri operasyonlara, Orta Doğu'daki gelişmelere ve uluslararası meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'la savaşa ilişkin olarak Trump, "Zafer elimizin altında. Dürüst olmak gerekirse, bu tamamen benim istediğim zaman gerçekleşecek. İyi niyetli davranmaya çalışıyoruz, onlara bir fırsat tanımak istiyoruz. Bir anlaşmaya varmaları ve pek çok hayatı kurtarmaları için onlara her türlü şansı veriyoruz ancak bundan yararlanıp yararlanmayacaklarından emin değilim." ifadelerini kullandı.

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Trump, İran'ın yer altında nükleer tesislerinin bulunduğundan şüphelenilen Kazma Dağı bölgesine yönelik olası saldırılara ilişkin olarak da "Orayı kesinlikle vururuz ancak orada kayda değer bir hareketlilik görmedik." dedi.

Başkan Trump, Orta Doğu'da gelecekte barış istediğini ancak temel hedefinin İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile savaşı bitirmek istediğini söyleyen Trump, "Putin'in savaşın sona ermesini istediğini düşünüyorum. Buna inanıyorum. Elbette bu karşılıklı bir çaba gerektirir, ancak onun da savaşın bitmesini istediğine inanıyorum. Karşı tarafın da savaşın sona ermesini istediğini düşünüyorum. NATO'nun da savaşın bitmesini arzuladığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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Trump, Çin'in İran'a yardım ettiğine yönelik iddialara ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"(Savaşa) Dahil olabilirlerdi ancak bana göre dahil olmak, onlara ufak tefek bilgiler vermek değil, doğrudan ateş açmak anlamına geliyor. Bu arada, biz de aynısını yapıyoruz. Hani bizim hakkımızda istihbarat yapıyor olabileceklerini söylüyorlar ya, işte biz de onlar hakkında istihbarat yapıyoruz. Belki de biz bu işi onlardan daha iyi yapıyoruz. Durum bundan ibaret. Bu, uzun zamandır devam eden bir şey."

Trump ayrıca, ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerin ardından Demokratlarla sağlık hizmetleri başta olmak üzere çeşitli konularda iki partili işbirliği geliştirmek istediğini belirtti.

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ABD Başkanı, Demokratların kendisini veto ve af yetkilerini kullanmakla tehdit ettiği yönündeki ifadelerine değinerek, iki yıl boyunca her yasayı veto etme niyetinde olmadığını kaydetti.