Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı. Raporda tasarruf finansman şirketlerinin büyümesi dikkat çekti.

Hanehalkı borç kompozisyonunda tasarruf finansman şirketlerinin payı yükseldi. Hanehalkı borçluluğu karşı taraf bakımından incelendiğinde 2026 yılı eylül ayı itibarıyla tasarruf finansman şirketlerinin toplam yükümlülük içindeki payı son bir yılda 2,5 puan artışla yüzde 4’e ulaştı.

Raporda yükselişle ilgili şu yorum yapıldı: "Teminatlı kredilere yönelik bankacılık sektörüne uygulanan sıkı makroihtiyati politikalar, bireylerin konut ve taşıt finansmanı için tasarruf finansman şirketlerine yönelmesinde rol oynamıştır. Diğer yandan, hanehalkı borçluluğunun yaklaşık yarısı BKK’da yoğunlaşırken, KMH’ın payı da artış eğilimini sürdürmüştür."

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TAŞIT FİNANSMANINDA PAYI YÜZDE 75'İ AŞTI, KONUT FİNANSMANINDA YÜZDE 15'E YAKLAŞTI

Raporda tasarruf finansman şirketlerinin hızlı finansman büyümesi eğiliminin son dönemde ivme

kaybettiği ifade edildi. Yükselişle ilgili, "Konut ve taşıt kredilerine yönelik makroihtiyati tedbirlerin bankacılık sektörü üzerinden kredi kullanımını sınırlaması alternatif finansman kanallarına yönelime neden olmaktadır. Diğer taraftan, BDDK’nın 19 Kasım tarihli kararıyla ikinci konutun ipotekli alınmasını kolaylaştırmasının söz konusu yönelimi sınırlayacağı değerlendirilmektedir" denildi.

Tasarruf finansman şirketlerinin toplam konut ve taşıt finansmanı içindeki ağırlığı mevcut Rapor döneminde ılımlı artışını sürdürdü. Bu kapsamda, 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla tasarruf finansman şirketlerinin toplam konut finansmanı içindeki payı yüzde 15'e yaklaşırken, taşıt finansmanındaki payı yüzde 75'i aştı.

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Tasarruf finansman şirketlerine yönelik yapılan düzenlemeler hatırlatılarak, Öte yandan, ilgili şirketlere yönelik son dönemde yapılan düzenlemelerle sözleşme tutarına büyüme sınırları getirilmiş, asgari tasarruf oranı ve asgari bekleme süresi yükseltilmiştir. Ayrıca, yüksek tutarlı sözleşmeler ve müşteri bazlı risk yoğunlaşmasına yönelik sınırlamalar da getirilmiştir. Söz konusu düzenlemelerin, sektörün büyümesine eşlik edebilecek likidite ve yoğunlaşma risklerini sınırlandırarak finansal istikrarı desteklemesi beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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AKTİF BÜYÜKLÜK YILLIK YÜZDE 120 ARTTI, MÜŞTERİ SAYISI 1,5 MİLYONA YÜKSELDİ

Tasarruf finansman şirketlerinin aktif büyümeleri, müşteri sayısı ve fon havuzuyla ilgili şu bilgiler aktarıldı:

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"Diğer Banka Dışı Finansal Kesim büyük ölçüde kredilerden oluşan varlıklarında TL cinsi kalemler yüksek paya sahiptir. Diğer BDFK aktiflerinin büyüme trendi devam ederek 2,3 trilyon TL’nin üzerine yükselmiş olup bahse konu büyümede tasarruf finansman şirketleri öne çıkmıştır. 2026 yılı eylül ayı itibarıyla tasarruf finansman şirketlerinin aktif büyüklüğü yıllık yüzde 120 seviyesinde büyümüş, finansman şirketlerinde büyüme yüzde 30, diğer finansal kuruluşların aktif büyümeleri ise yüzde 45 ve üzerinde gerçekleşmiştir. 2022 yılında yüzde 60 seviyelerinde olan TL cinsinden aktiflerin payı 2023 yılından itibaren yüzde 70’in üzerinde seyretmekte olup eylül ayı itibarıyla yüzde 72,5’e yükselmiştir. TL yükümlülüklerin payı aktif kompozisyonu ile uyumlu olarak yüzde 72,9 düzeyindedir.

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Tasarruf finansman sektörü hızlı büyümesini sürdürmekle birlikte büyüme hızı ivme kaybetmiştir.

Sektörün aktif büyüklüğü Eylül 2026 itibarıyla 527,7 milyar TL'ye ulaşmış, yıllık artış oranı 2025 yıl

sonundaki yüzde 247'den yüzde 119’a gerilemiştir. Aynı dönemde sektörün finansal

kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerinin toplam aktifleri içindeki payı yüzde 18,4'ten yüzde 22,4'e, müşteri sayısı ise 1,2 milyondan 1,5 milyona yükselmiştir. Sektörün temel yükümlülüğü, henüz tahsisat almamış müşterilerin biriktirdiği tutarlardan oluşan ve fesih halinde iade edilmesi gereken tasarruf fon havuzudur. Eylül 2026 itibarıyla fon havuzundan borçlar 356,4 milyar TL düzeyindedir. Fon havuzunun sözleşme büyüklüğüne oranının görece düşük olması,

sözleşme tutarlarının büyük bölümünün müşterilerin gelecekteki tasarruf ödemelerine bağlı

olduğuna işaret etmektedir. Eylül 2026 itibarıyla fon havuzunun yüzde 53,9'u konut, yüzde 42,4’ü

taşıt, yüzde 3,7’si ise çatılı iş yeri ve diğer sözleşmelere aittir."

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