İLK GALİBİYET GALATASARAY'DAN GELDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe, haftayı üç puanla kapattı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Taraftarı önünde etkili bir performans ortaya koyan Galatasaray, aldığı üç puanla hem Avrupa'daki iddiasını sürdürdü hem de Türkiye'nin ülke puanına katkıda bulundu.