Avrupa'ya Türk damgası: 4'te 4 sonrası UEFA ülke puanı güncellendi!
Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, haftayı dört galibiyetle tamamladı. Temsilcilerimizin aldığı sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Türkiye'nin önündeki en önemli hedeflerden biri Hollanda'yı yakalamak ve alınan galibiyetlerden sonra fark biraz daha kapandı. İşte ülke puanında son durum...
Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımları, bu hafta elde ettikleri sonuçlarla Türkiye'nin UEFA ülke puanı mücadelesine önemli katkı sağladı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde sahaya çıkan dört temsilcimiz de haftayı galibiyetle tamamladı.
İLK GALİBİYET GALATASARAY'DAN GELDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe, haftayı üç puanla kapattı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Taraftarı önünde etkili bir performans ortaya koyan Galatasaray, aldığı üç puanla hem Avrupa'daki iddiasını sürdürdü hem de Türkiye'nin ülke puanına katkıda bulundu.
FENERBAHÇE, LONDRA'DA KAZANDI
Fenerbahçe de deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi'nin kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazanarak haftayı galibiyetle tamamladı. Bu sonuçla temsilcimiz, Avrupa'da üst üste aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini daha ekledi.
BEŞİKTAŞ, İSRAİL EKİBİNİ SAHAYA GÖMDÜ
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Gürcistan'da oynanan karşılaşmada İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Junior Olaitan ve Orkun Kökçü kaydetti. Üçüncü galibiyetini elde eden Beşiktaş, puanını 10'a yükselterek Avrupa Ligi'ndeki iddiasını güçlendirdi.
TRABZONSPOR, BULGARİSTAN'DA 90+3'TE GÜLDÜ
UEFA Konferans Ligi'nde sahne alan Trabzonspor ise CSKA Sofya karşısında geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı. Bordo-mavililer, Salah ve Saviolo'nun golleriyle rakibini 2-1 yenerek kritik bir üç puanın sahibi oldu. Bu galibiyetle Trabzonspor'un puanı 9'a çıktı.
HEDEFİMİZ İLK 8
UEFA ülke puanı sıralamasında dokuzuncu basamakta bulunan Türkiye'nin önündeki en önemli hedeflerden biri sekizinci sıradaki Hollanda'yı yakalamak. İki ülke arasındaki puan farkı 2.720 olarak görülüyor. Türkiye'nin arkasında bulunan Yunanistan ile arasındaki fark ise 7.063 puan. Bu nedenle Avrupa kupalarında alınacak her galibiyet, sıralamadaki konumun korunması ve üst basamaklara yaklaşılması açısından büyük önem taşıyor.
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere | 109.019 puan
2- İtalya | 93.446 puan
3- İspanya | 87.743 puan
4- Almanya | 86.259 puan
5- Fransa | 73.439 puan
6- Portekiz | 70.150 puan
7- Belçika | 65.250 puan
8- Hollanda | 57.395 puan
9- Türkiye | 54.675 puan
10- Yunanistan | 47.612 puan
11- Çekya | 47.125 puan
12- Polonya | 46.125 puan