İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1870 şüpheli yakalanırken, bu zanlılardan 1017'sinin tutuklandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 73 ilde düzenlenen operasyonlarda 1017 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince son 2 haftada uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 73 ilde operasyonlar düzenlendi.

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Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlara; 2 bin 431 ekip, 3 bin 889 personel, 10 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpeği katıldı.

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Çalışmalar sonucunda 2 ton 761 kilogram 598 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 918 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan bin 870 şüpheliden bin 17'si tutuklandı, 291'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir.

Kahraman Polislerimizi, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.