Açık Ve Net - 25 Kasım 2026 (Yeni Parti'de Aday Özel Mi Olacak?)

YENİ Parti - DEM Parti: Köprüler atıldı mı? "Önce Barış" de: Demirtaş'tan Özel'e tepki mi? YENİ Parti: Komisyona üye vermeyeceğiz. Özel'den yeni ittifak hazırlığı mı? Açık Ve Net'te Sena Alkan soruyor; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Akademisyen Prof. Dr. Turgay Yerlikay... Daha Fazla Göster YENİ Parti - DEM Parti: Köprüler atıldı mı? "Önce Barış" de: Demirtaş'tan Özel'e tepki mi? YENİ Parti: Komisyona üye vermeyeceğiz. Özel'den yeni ittifak hazırlığı mı? Açık Ve Net'te Sena Alkan soruyor; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Akademisyen Prof. Dr. Turgay Yerlikaya, Gazeteciler Gürkan Zengin ve Merve Şebnem Oruç yanıtlıyor. Daha Az Göster