Beşiktaş'ın dik duruşu dünya basınında!
Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında yaşananlar dış basında da büyük yankı uyandırdı. Gazeteler ve internet siteleri, Beşiktaşlı futbolcuların maç öncesi İsrail ekibiyle tokalaşmamasını ön plana çıkarırken, Gürcistan polisinin tribünde açılan Filistin pankartları sonrası siyah-beyazlı taraftarlara orantısız müdahalede bulunması da tepki çekti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı Gürcistan'da 2-1 mağlup eden Beşiktaş, sahadadki galibiyetinin yanı sıra sergilediği dik duruşla da dünya basınının gündemine oturdu.
Siyah-beyazlıların futbolcuların maç öncesindeki tavrı, Gürcistan polisinin Beşiktaş taraftarlarına orantısız müdahalesi ve tüm Türkiye'nin yaşanan olaylara gösterdiği tepki, uluslararası basında geniş yer buldu.
AFP:
Fransız haber ajansı AFP, siyah-beyazlı taraftarların Filistin bayrakları ve pankartları açmasının ardından yaşanan olayları gündemine taşıdı.
16 kişinin gözaltına alındığının ve 3 polis memurunun yaralandığının belirtildiği haberde, Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına da yer verildi.
Beşiktaş'tan bir kulüp çalışanının ise 5 taraftarın hastanede tedavi gördüğünü söylediği ifad edildi. AFP ayrıca Beşiktaş'ın ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un destek mesajları yayımlamasına da dikkat çekti.
AP:
Amerikan haber ajansı Associated Press (AP) ise karşılaşmada yaşananları Filistin'e destek gösterileri üzerinden ele aldı.
Hapoel Beer Sheva'nın Avrupa Ligi'ndeki önceki iki deplasman karşılaşmasının aksine Batum'daki mücadeleye seyirci alınmasına izin verildiğine dikkat çekildi. Beşiktaşlı futbolcuların maç öncesinde İsrailli oyuncularla tokalaşmaması da haberde öne çıkarıldı.
BBC SPORT:
İngiltere'nin önde gelen basın organı BBC Sport'tan Sam Drury'nin kaleme aldığı haberde ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun Gürcistan polisine yönelik sert tepkisi ön plana çıkarıldı.
Beşiktaş'ın güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesi nedeniyle UEFA'ya şikayette bulunduğu ve siyah-beyazlı futbolcular ile futbol direktörü Önder Özen'in tribünlerdeki gerginliği yatıştırmak için çaba gösterdiği vurgulandı.
THE GUARDIAN:
İngiliz gazetesi The Guardian da olayların diplomatik bir kriz dönüştüğüne yer verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gürcistanlı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dikkat çekilen haberde, Beşiktaş ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun güvenlik güçlerine yönelik tepkilerine yer verildi. Gazete ayrıca Beşiktaşlı futbolcuların maç öncesinde rakip oyuncularla tokalaşmayı reddettiğini okuyucularına aktardı.
THE TELEGRAPH:
İngiliz basınından The Telegraph ise polisin, tribünde açılan 'Haksızlığı durduramıyorsanız herkese duyurun' pankartının ardından adeta taarruza geçtiğine dikkat çekti.
Haberde, Gürcistan polisinin Beşiktaşlı taraftarların bayaklarını indirmek için taraftarların üzerine yürüdüğü ve çelme taktığı belirtildi. Polisin ayrıca biber gazı ve tazyikli suyla orantısız güç uyguladığı vurgulandı.