Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Finansal İstikrar Raporu 2026-II'de, yatırım fonu piyasasında Eylül 2026'da başlayan çıkışların finansal sistem, bankacılık sektörü ve mevduat üzerindeki etkileri ele alındı.

Rapora göre, menkul kıymet yatırım fonlarından (MKYF) Eylül ayından 20 Kasım'a kadar getiri etkisinden arındırılmış toplam 1,2 trilyon TL çıkış gerçekleşti. Bu tutarın 931 milyar TL'lik bölümü para piyasası fonları (PPF) ve benzeri fonlardan kaynaklandı.

FONLARIN BÜYÜKLÜĞÜ AĞUSTOSTA 3.6 TRİLYON TL'YE ÇIKMIŞTI

Para piyasası ve benzeri fonların toplam büyüklüğü 2023 yılı sonunda 253 milyar TL seviyesindeydi. Bu fonların büyüklüğü Ağustos 2026 sonunda 3,6 trilyon TL'ye ulaşarak en yüksek seviyesini gördü.

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Son dönemde yaşanan çıkışların ardından, alım satıma kapatılan fonlar hariç tutulduğunda, toplam büyüklük 19 Kasım 2026 itibarıyla 2,5 trilyon TL'ye geriledi.

TCMB, 28 Ağustos 2026'da Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de kapsamlı değişiklikler yapıldığını hatırlattı. Eylül ayında bazı portföy yönetim şirketlerinin fonlarında yaşanan sorunların ardından, başta para piyasası ve benzeri fonlar olmak üzere piyasanın geneline yayılan çıkışlar görüldü.

Raporda, fon piyasasındaki gelişmelerle birlikte tasfiye kapsamında olmayan menkul kıymet yatırım fonlarından çıkışların ekim ayından itibaren yavaşladığı da belirtildi.

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Fonlardan yaşanan çıkışların bankacılık sistemi üzerindeki yansımalarına da yer verilen raporda, yatırım fonu portföylerindeki mevduat ve ters repo bakiyesinin yaklaşık 600 milyar TL azaldığı kaydedildi.

Ticari mevduat içerisinde yer alan fon mevduatındaki düşüşe rağmen, tasarruf ve diğer ticari mevduatın toplamı yaklaşık 1 trilyon TL arttı. Bu artışın yarısından fazlası tasarruf mevduatından kaynaklandı.

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YABANCI YATIRIMCI VARLIKLARI EYLÜLDE 6 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Yurt dışı yerleşiklerin yatırım fonlarındaki varlıkları Ağustos 2026'da 11 milyar dolar seviyesindeyken, Eylül ayında 6 milyar dolara kadar geriledi. Bu tutar Ekim ayında 7,6 milyar dolara yükseldi.

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Raporda, yabancı yatırımcıların fon varlıklarındaki bu hareketliliğin özellikle tüzel kişilerden kaynaklandığı, gerçek kişilerin yatırımlarının ise daha istikrarlı seyrettiği ifade edildi.

Para piyasası ve benzeri fonların portföylerinde mevduat ve ters repo işlemleri ağırlıklı yer tutmaya devam etti. Ancak portföy dağılımında son dönemde değişim yaşandı.

Haziran 2026'da para piyasası ve benzeri fonların varlıkları içinde mevduat ve katılma hesaplarının payı yüzde 53 seviyesindeydi. Kasım ayı itibarıyla bu oran yüzde 47'ye geriledi.

Aynı dönemde ters repo işlemlerinin payı yüzde 24'ten yüzde 32'ye, kamu borçlanma araçlarının payı ise yüzde 8'den yüzde 10'a yükseldi.

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Banka iştiraki olan portföy yönetim şirketlerinin para piyasası ve benzeri fonlarda yönettiği portföy büyüklüğü ise 19 Kasım 2026 itibarıyla 2,4 trilyon TL seviyesinde gerçekleşti.

TCMB, yatırım fonu piyasasındaki gelişmelerin bankaların TL mevduat faizlerine etkisini de inceledi. 20 Haziran-13 Kasım 2026 arasındaki 21 haftalık dönemi kapsayan ve 23 bankanın verileriyle yapılan analizde, fon bağımlılığı yüksek bankaların TL tasarruf mevduatı faizlerinde diğer bankalara kıyasla yaklaşık 2,1 puan daha az indirime gittiği görüldü.

TL ticari mevduat faizlerinde ise bankalar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma tespit edilmedi. Raporda, TCMB'nin bankaların likidite imkânlarını artırmaya yönelik adımlarının tasarruf mevduatı faizlerindeki bu farklılaşmayı sınırlamış olabileceği değerlendirildi.

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TAKİPTEKİ ALACAK ORANI EYLÜLDE YÜZDE 3.09'A YÜKSELDİ

Raporda bankacılık sektörünün kredi kalitesine ilişkin veriler de yer aldı. Bankacılık sektörünün toplam takipteki alacak (TGA) oranı, Mart 2026'daki yüzde 2,65 seviyesinden Eylül 2026 itibarıyla yüzde 3,09'a yükseldi. Böylece oran söz konusu dönemde 0,44 puan arttı.

Ticari kredilerde takipteki alacak oranı 2026 yılında yükseliş eğilimi göstermesine rağmen yüzde 2,6 ile uzun dönem ortalaması olan yüzde 3,3'ün altında kaldı. Bireysel kredilerde ise takipteki alacak oranı 2025 yılı sonundaki yüzde 4 seviyesinden 2026 Kasım ayında yüzde 5,5'e çıktı. Böylece bireysel kredilerdeki oran 1,5 puan artarken, uzun dönem ortalaması olan yüzde 3,2'nin üzerine yükseldi.

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TCMB'nin kredi riskini farklı göstergelerle değerlendirdiği analizde, takipteki alacaklara gecikmesi bulunan yakın izlemedeki krediler de eklendiğinde oran Mart 2026'daki yüzde 5 seviyesinden Eylül ayında yüzde 5,9'a çıktı. Takipteki alacaklar ile yakın izlemedeki kredilerin tamamının dikkate alındığı üçüncü göstergede ise oran yüzde 11,5'ten yüzde 12,9'a yükseldi.

BİREYSEL KREDİLERDE TAKİPTEKİ ALACAK BÜYÜMESİ YAVAŞLADI

Raporda takipteki alacak bakiyesindeki yıllık büyüme de incelendi. Toplam kredilerde takipteki alacak bakiyesinin yıllık büyümesi Eylül 2026 itibarıyla yüzde 81 seviyesinde gerçekleşti.

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2025 yılında yüzde 170'lere ulaşan bireysel kredilerdeki takipteki alacak bakiyesi büyümesi, yapılandırma programlarının etkisiyle yavaşlayarak yüzde 82'ye geriledi. Ticari kredilerde ise 2026 yılının ikinci yarısında takipteki alacak ilavelerindeki azalışla birlikte bakiye büyümesi sınırlı ölçüde geriledi.

TCMB, bireysel kredilerde yakın izlemedeki kredi oranındaki artışta, ihtiyaç kredileri ve bireysel kredi kartlarına yönelik yapılandırma düzenlemelerinin etkili olduğunu değerlendirdi. Bankaların temkinli yaklaşımları nedeniyle yapılandırılan kredilerin yakın izlemede takip edilmesinin de bu gelişmede rol oynadığı belirtildi.

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FON GETİRİSİ YÜZDE 41.4, MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 42.5

Raporda para piyasası fonlarının getirileri ile TL mevduat faizleri de karşılaştırıldı. 6 Kasım 2026 itibarıyla dört haftalık hareketli ortalamada para piyasası fonlarının getirisi yüzde 41,4, tasarruf mevduatı faizi ise yüzde 42,5 seviyesinde ölçüldü.

TCMB, para piyasası ve benzeri fon getirilerinin bazı dönemlerde TL mevduat faizlerinin üzerinde seyrettiğini, son dönemde ise iki getiri arasındaki farkın yakınsadığını belirtti.