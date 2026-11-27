Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Özge Özacar, önceki gün bir etkinlikte görüntülendi. Özacar, 'Sevdan Bir Ateş'in gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Canlandırdığı 'Leyla' karakterinin önceki rollerinden farklı ve daha dramatik olduğunu ifade eden oyuncu, partneri Murat Ünalmış ile çalışmaktan büyük keyif aldığını söyledi. Özacar, Ünalmış'ın çok disiplinli bir oyuncu olduğunu da sözlerine ekledi.

Dizide makyajsız kamera karşısına geçmesi hakkında da konuşan Özacar, makyaj yapmayı özlemediğini belirterek, makyajsız sete hazırlanmanın daha kolay olduğunu ancak dramatik sahneler için farklı bir hazırlık süreci gerektiğini dile getirdi.

Çekimlerin yapıldığı Kapadokya’ya hayran kaldığını söyleyen oyuncu, bölgenin hem gündüz hem de gece muhteşem bir atmosfere sahip olduğunu ifade etti.

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Dizideki annelik duygusu hakkında da konuşan Özacar, çocukları çok sevdiğini belirterek 5 yaşındaki rol arkadaşı Beyza’nın yeteneğine ve profesyonelliğine dikkat çekti.

Uzun süredir Oğuz Özmen ile aşk yaşayan oyuncu, özel yaşamıyla ilgili soruları da yanıtladı. Özacar, "İlişkimizi gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyoruz" dedi.

Sevgilisiyle çok mutlu olduklarını ve birbirleriyle çok iyi anlaştıklarını belirten Özacar, Özmen'in sete sürpriz ziyarette bulunduğunu da belirtti.