UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile Batum'da oynadığı maça tribünde yaşanan olaylar damgasını vurdu.

Gürcistan polisinin, Beşiktaşlı taraftarlara karşı uyguladığı orantısız müdahale büyük tepki çekti.

Mücadelenin 27'nci dakikasında siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu tribünde yaşanan gerginlik üzerine Gürcistan polisi taraftarlara insanlığa sığmacak şekilde sert müdahalede bulundu.

GÜRCÜ POLİSİNDEN BİBER GAZLI MÜDAHALE, BAZI TARAFTARLAR YARALANDI

Taraftaralara oldukça yakın mesafeden biber gazı sıkılırken, gazdan etkilenen bazı taraftarlara statta hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

REKLAM

Sradyum hoparlörlerinden Beşiktaşlı taraftarlara sakin olmaları yönünde anons yapıldı. Olayların yaşandığı sırada Beşiktaşlı futbolcular tribünlerin önüne giderek taraftarlarla konuştu ve sakin olmaları yönünde telkinde bulundu.

Gerginliğin devam etmesi üzerine karşılaşmanın hakemi Morten Krogh, mücadeleyi durdurarak yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına gitti. Her iki takım futbolcuları da hakem heyetinin ardından soyunma odasına yöneldi.

MAÇ YAKLAŞIK 35 DAKİKA SONRA YENİDEN BAŞLADI

Beşiktaş yöneticiler ve yetkililerin araya girmesiyle olaylar yatışırken, bunun üzerine hakemler ve futbolcular yeniden sahaya döndü. Kısa bir ısınmanın ardından hakem olaylardan yaklaşık 35 dakika sonra mücadeleyi yeniden başlattı.

REKLAM

SİYASET DÜNYASI VE SPOR KULÜPLERİNDEN BEŞİKTAŞ'A TAM DESTEK!

Gürcistan polisinin Filistin'e destek mesajları içeren pankartlara karşı tutumu tepki çekerken, Türk taraftarlara acımasız şekilde davranmaları hem siyasiler hem de spor kulüpleri tarafından kınandı.

Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri ile TFF, Beşiktaş'a üst üste destek paylaşımlarında bulundu.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ!

Beşiktaş Kulübü, Batum'da yaşanan olaylar hakkında açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan’ın Batum kentinde oynadığı müsabaka öncesinde ve sırasında taraftarlarımıza karşı orantısız güç kullanan güvenlik güçlerini şiddetle kınıyor, yaşanan olaylardan etkilenen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

REKLAM

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve kulüp yetkililerimiz, taraftarlarımızın stadyuma intikale başladığı andan itibaren süreci yakından takip etmektedir.

Taraftarlarımızın stadyuma girişinde güvenlik güçleri tarafından zorluk çıkarıldığının anlaşılması üzerine ivedilikle UEFA delegesi ile temasa geçilerek stadyumun tahliye kapılarının açılması sağlanarak taraftarlarımızın stadyuma hızlı ve güvenli bir şekilde girişi sağlanmıştır.

Güvenlik güçlerinin taraftarlarımıza uyguladığı orantısız güçle ilgili olarak Batum Başkonsolosluğumuz ve UEFA nezdinde girişimlere başlandığını duyurur, her bir taraftarlarımız ülkemize sağ salim dönene kadar sürecin yakından takipçisi olacağımızı belirtiriz.

REKLAM

Başkanımız Serdal Adalı ile bir görüşme gerçekleştiren ve süreci yakından takip ettiğini ifade ederek camiamıza ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunar;

Gürcistan’da yaşanan üzücü olaylar nedeniyle dayanışma örneği sergileyerek kulübümüze ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten güzide kulüplerimize teşekkür ederiz.

Beşiktaş JK"