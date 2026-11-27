SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna başarılı oyuncu Birand Tunca dahil oldu.

Dizinin bu akşam yayınlanacak 148'nci bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Tunca, Ali Murat karakterine hayat veriyor. Ali Murat’ın babası Nurullah’ı ise Kahraman Sivri canlandırıyor.

Abdullah Ünal’ın yakın dostu Nurullah’ın oğlu olan Ali Murat, Asil’in elinden çıkan dijital platforma Nursema ile birlikte ortak oluyor. Bu yeni ortaklık Asil ve Nursema cephesinde beklenmeyen gelişmelerin habercisi oluyor.

Senaryosunu Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!