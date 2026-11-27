Türkiye’nin batı ve güney bölgelerinde hava yeniden ısındı, sıcaklıklar gündüz mevsim normallerini 2 ila 5°C aşarak İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir gibi merkezlerde 15-22°C arasında seyrediyor. Şu sıralarda Belarus-Ukrayna çevresinde oturan bir yüksek basınç ile Akdeniz’de gelişen alçak basıncın arasında kalan Türkiye’de yakında hava değişiyor.

Bu gece saatleri Trakya çevresinde yer yer yağmur görülecek fakat yağışlı hava henüz İstanbul’a yönünde ilerlemiyor. 28 Kasım Cumartesi, Trakya dışında ülke genelinde hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak.

YAĞMURLU BİR PAZARA HAZIR OLUN

29 Kasım Pazar sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul, Kırklareli ve Bandırma-Balıkesir çevresinde yağmur başlayabilir. Karadeniz kıyılarında da yağmur, Güneydoğu Anadolu’da ise yer yer kuvvetli olmak üzere yağmurlu bir pazar günü olabilir.

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SOĞUK HAVA DALGASI YOLDA

Pazar gecesinden itibaren Arktik kökenli ve Kuzey Kutup çevresinden güney enlemlere ilerleyen yeni bir soğuk hava dalgası Türkiye’yi etkisi altına alacak. Önce Balkanlar’da kuvvetli kar yağışları ile ilerleyecek soğuk sistemin ülkemize ulaşmasıyla sıcaklıklar yeniden çakılacak.

İstanbul haftaya gündüz 8°C, gece ise bazı semtlerde 0°C’ye kadar soğuyacak. İstanbul, Tekirdağ ve Bursa gibi kıyı merkezlerde kar yağışı ihtimali zayıf fakat nispeten yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir. Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu haftaya aralıklarla kar yağışlı olacak.

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İÇ ANADOLU'DA KAR YAĞIŞINA HAZIR OLUN

Başkent Ankara’da 1 Aralık Salı günü kar yağma ihtimali yükseliyor fakat kuvvetli yağış beklenmiyor. Afyonkarahisar-Konya-Karaman-Aksaray-Çorum arasındaki geniş alanda ise yer yer kuvvetli kar yağışı özellikle 1-2-3 Aralık’ta ulaşımı aksatabilir. Doğu Anadolu genelinde de benzer şekilde kar, kuvvetli yağacak ve şehirlerarası yollarda ulaşım muhtemelen yer yer aksayacak. Sivas, Erzurum, Erzincan, Kars başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu yükseklerinde haftaya 2-3 sürecek kar yağışları bekleniyor. Bu duruma hazır olmakta yarar var.

İKİNCİ SOĞUK ATAĞI BEKLENİYOR

Orta vadeli tahminlerde 4-5-6 Aralık tarihlerinde kar yağışları Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yükseklerinde yer yer devam edecek görünüyor, batı bölgelerde ise hava oldukça soğuk olacak fakat kar sadece Uludağ gibi yüksek kesimlerde görülebilir. 7 Aralık’tan itibaren ise batı bölgelerde daha fazla alana kar yağışı bırakabilecek sistemin ikinci soğuk atağı gelebilir, bu durumu yakından takip edip güncellemeleri aktaracağız.

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Aralık ayının ilk 10 günü sıcaklıklar İstanbul’da 10°C’nin üzerine çıkmayacak görünüyor.

İzmir’de ve kıyı Ege ile kıyı Akdeniz çevresinde gündüzler 12-13°C’lere kadar soğuyabilir. İzmir’de yer yer yağmur beklenirken Doğu Akdeniz’de Adana ve Gaziantep çevresinde kuvvetli sağanaklar görülebilir.

SON YILLARIN EN BEREKETLİ KIŞ BAŞLANGICI

Türkiye’de son yılların yağışlar açısından en bereketli kış başlangıcı oluyor, fakat haftaya Anadolu genelinde yer yer -10°C’lere kadar düşen sıcaklıklar ve kar yağışları hayatı, eğitimi ve ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Pazartesi gününden itibaren bu duruma karşı tedbirli olmakta yarar var. Sistemin ikinci perdesinde tahminler biraz değişecektir fakat soğuk havanın uzun süreli etkisinde kalacağız görünüyor.