Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İstanbul'da 2004 ve 2005 yıllarında aynı apartmanda hayatını kaybeden üç çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden ele alınan dosyalarda, üç ölümün birbiriyle bağlantılı olduğuna ilişkin önemli delillere ulaşıldığını belirten Gürlek, 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

AYNI APARTMANDA YAŞAYAN ÜÇ AİLE

Peki, Adalet Bakanı Gürlek'in duyurduğu ve yıllar sonra yeniden gündeme gelen bu olaylarda neler yaşandı?

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Üç çocuğun şüpheli ölümüyle ilgili olayların geçmişi 2004 yılına uzanıyor. Kağıthane Sanayi Mahallesi Buğu Sokak'taki aynı apartmanda yaşayan Akyol ailesinin üç çocuğu, yaklaşık 14 ay içinde farklı olaylarda hayatını kaybetti.

Bir çocuk pencereden düştü, diğeri evde çıkan yangının ardından ölü bulundu. Üçüncü çocuğun ise kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıktı.

İLK ÖLÜM 27 OCAK 2004'TE YAŞANDI

Gündemi sarsan ilk olay 27 Ocak 2004'te meydana geldi. Seyfettin ve Nahide Akyol çiftinin henüz 1 yaşındaki çocukları Özcan Akyol, oturdukları apartmanın beşinci katından düşerek hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında anne Nahide Akyol hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan dava açıldı. Yapılan yargılama sonunda anne Akyol beraat etti.

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İKİ AY GEÇMEDEN İKİNCİ ÇOCUK ÖLDÜ

Özcan'ın ölümünün üzerinden henüz iki ay geçmeden aynı apartmanda ikinci bir şüpheli ölüm yaşandı. 16 Mart 2004'te Necmettin ve Ayşe Akyol çiftinin oturduğu evin yatak odasında yangın çıktı. Çiftin 1,5 yaşındaki çocukları Ferhat Akyol hayatını kaybetti. İlk değerlendirmelerde küçük çocuğun dumandan zehirlenerek öldüğü düşünüldü.

Ancak olayla ilgili yapılan incelemelerde çocuğun yangından önce ölmüş olabileceğine ilişkin şüpheler ortaya çıktı. Anne Ayşe Akyol ile baba Necmettin Akyol gözaltına alındı. Soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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ÖLÜMLERİ CİNLERE VE PERİLERE BAĞLADILAR

Aynı apartmanda kısa aralıklarla iki çocuğun hayatını kaybetmesi dikkatleri Akyol ailesine çevirdi. Aile üyeleri ise yaşanan ölümlerle ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Çocukların ölümlerinden cinlerin ve perilerin sorumlu olduğunu ileri sürdüler.

Ancak aynı apartmanda yaklaşık bir yıl sonra üçüncü bir çocuk daha hayatını kaybetti. Bu kez ortada bir kaza değil, cinayet vardı.

KAYBOLAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

22 Mart 2005'te Cemalettin ve Türkan Akyol çiftinin 3,5 yaşındaki çocukları Yusuf Akyol kayboldu. Küçük çocuğun cansız bedeni, yaşadıkları apartmanın yakınında çarşafa sarılıp bir torbaya konulmuş halde bulundu.

3,5 yaşındaki Yusuf Akyol

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Adli tıp incelemesinde Yusuf'un vücudunda kimyasal madde bulgularına rastlandı. Boğularak öldürüldüğü belirlenen küçük çocuğun cinayetiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ancak cinayeti kimin işlediği belirlenemedi. Böylece aynı apartmanda yaklaşık 14 ay içinde üç çocuk hayatını kaybetti.

YILLAR SONRA ÜÇ DOSYA YENİDEN AÇILDI

Aradan geçen yılların ardından üç çocuğun şüpheli ölümü, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında yeniden gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada üç dosya arasındaki bağlantılar araştırıldı.

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Eski ifadeler, olay yeri bulguları, otopsi ve itfaiye raporları yeniden incelendi. Yeni tanık ifadelerine başvuruldu. Yapılan incelemelerde üç çocuğun ölümüne ilişkin daha önceki değerlendirmelerle örtüşmeyen önemli bulgulara ulaşıldı.

PENCEREDEN KENDİLİĞİNDEN DÜŞMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİ

İlk hayatını kaybeden Özcan Akyol'un düştüğü belirtilen pencerenin zeminden yüksekliğinin 90 santimetre olduğu belirlendi. Henüz yürümeye başlayan çocuğun fiziksel gelişimi ve olay yeri bulguları birlikte değerlendirildi.

Küçük çocuğun kendi başına pencereye çıkarak düşmesinin ve yaklaşık 4 metre uzaklığa ulaşmasının fiziksel olarak mümkün olmadığı tespit edildi. Bu tespit, yıllar önce kaza olarak değerlendirilen ölümle ilgili cinayet şüphesini güçlendirdi.

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YANGINDA ZEHİRLENME BULGUSU YOK

Ferhat Akyol'un ölümüne ilişkin itfaiye ve otopsi raporları da ayrıntılı olarak incelendi. İtfaiye raporunda yangını başlatabilecek açık ateş veya enerji kaynağının tespit edilemediği görüldü.

Otopsi raporunda ise küçük Ferhat'ın karbonmonoksit ya da başka bir toksik madde nedeniyle hayatını kaybettiğine ilişkin bulgu bulunmadığı belirlendi.

ÇOCUĞUNU ARAYAN ANNEYİ OYALAMIŞ

Yusuf Akyol'un öldürülmesiyle ilgili dosyada ise Ferhat'ın annesi Ayşe Akyol'un ifadeleri dikkat çekti. Soruşturmanın farklı aşamalarında çelişkili ifadeler veren Akyol'un, daha önce kendi el yazısıyla verdiği bir ifadeyi sonradan inkar ettiği belirlendi.

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Yeniden ifadelerine başvurulan tanıkların anlatımları da Ayşe Akyol üzerindeki şüpheleri artırdı. Tanıklar, Yusuf'un kaybolduğu gün Ayşe Akyol'un, çocuğunu arayan anne Türkan Akyol'u oyaladığını ve arama yapmasına engel olduğunu anlattı.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ ELE VERDİ

Soruşturmanın en önemli aşamalarından birini ise şüpheliler arasındaki telefon görüşmeleri oluşturdu. Elde edilen görüşme kayıtları, tanık ifadeleri ve dosyalardaki diğer delillerle karşılaştırıldı.

Görüşmelerin içeriğinin diğer bulgularla örtüşmesi üzerine üç ölümün de cinayet olabileceği ve olayların arkasında Ayşe Akyol'un bulunduğu değerlendirildi.

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KENDİ ÇOCUĞUNUN DA ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULUYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayşe Akyol hakkında, kendi çocuğu Ferhat Akyol ile Özcan ve Yusuf Akyol'u öldürdüğü iddiasıyla üç ayrı tasarlayarak kasten öldürme suçundan soruşturma başlatıldı.

Ayrıca olaylardan haberdar oldukları ancak soruşturma makamlarına bilgi vermedikleri belirlenen 6 kişi hakkında da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan işlem başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Ayşe Akyol'un da bulunduğu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Üç çocuğun ölümünün ardındaki nedenlerin ortaya çıkarılması için soruşturma sürüyor.

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GÜRLEK: HİÇBİR ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN AYDINLATILMASINDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ederek, “Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz” dedi. Gürlek, geçmişte aydınlatılamayan olayların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceklerini belirtti