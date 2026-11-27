Ölümle biten avda 5 arkadaş gözaltında
Bolu'nun Göynük ilçesinde domuz avında kazara vurulduğu öne sürülen 35 yaşındaki Ömer Güleç, hayatını kaybetti. Olayla ilgili Güleç'in yanındaki 5 arkadaşı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi
Giriş: 27 Kasım 2026 - 13:25 Güncelleme:
Bolu'da acı olay, gece saatlerinde, Göynük ilçesine bağlı Gürpınar köyü Fakılar Mahallesi'nde meydana geldi.
BİR ANDA TÜFEK PATLADI
5 arkadaşıyla birlikte domuz avına çıkan Ömer Güleç (35), iddiaya göre arkadaşlarından birinin ateşlediği tüfekle kazara vuruldu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Güleç’in hayatını kaybettiği belirlendi.
5 ARKADAŞI GÖZALTINDA
Güleç’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Ömer Güleç’in 5 arkadaşı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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