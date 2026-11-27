Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 92 yaşında hayatını kaybeden Kurra Hafız Ali Kemal Hut’un cenaze törenine katıldı.

Fatih Camii’nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Kurra Hafız Ali Kemal Hut’un ailesi, yakınları, talebeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"ÇOCUKLUĞUMDAN İTİBAREN TANIDIM"

İHA'daki habere göre cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda musallada bulunan çok değerli hocamız Kemal Efendi'yi çocukluğumdan itibaren tanıdım. Nereden? Kasımpaşa Camii Kebir'den tanıdım. Camii Kebir'den itibaren yürüyen bir yolculuğumuz oldu ve tabii daha sonra Hoca efendi Fatih Çarşamba'ya yerleşti.

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"TALEBELER YETİŞTİRMEYE BAŞLADI"

Burada devam eden bir ömür oldu. Ardından Emir Buhari'de talebeler yetiştirmeye başladı ve orada son olarak geçen hafta bir ziyaret vaki oldu. Bu ziyaretten sonra da bu haberi aldık.

"O BİR TEVAZU TİMSALİYDİ"

Allah rahmet eylesin. Makamı cennet olsun inşallah. Cennetiyle, cemaliyle Rabbim bizleri müşerref kılsın. Biz Kemal Efendiyi çok sevdik. O bir tevazu timsaliydi. Tevazu da pek örnek yoktur. Teksiyeler yapıldı, hep birlikte hakkımızı helal edelim. Rabbim yar yardımcımız olsun" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar edildi. Ardından Kurra Hafız Ali Kemal Hut’un cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı.