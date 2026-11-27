İbrahim Selim'in eşi isyan etti: Ne bu cesaret!
Ünlü oyuncu ve sunucu İbrahim Selim ile haziran ayında Roma'da evlenen Ayşe Şeyma Selim, hakkında çıkan iddialara ve yorumlara tepki gösterdi
İbrahim Selim, sosyal medya ünlüsü Ayşe Şeyma Selim ile haziran ayında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girmişti.
Evlendiği günden bu yana 'hamilelik' yorumlarıyla karşılaşan ünlü isim, sessizliğini bozdu.
Takipçilerinin özel hayatına yönelik ısrarlı sorularından rahatsız olduğunu belirten Ayşe Şeyma Selim, iddiaları yalanladı.
Kendisine gelen yorumlara tepki gösteren Ayşe Şeyma Selim, şu ifadeleri kullandı: Bakın bayılıyorum şu eminliğe. Hayır, hamile değilim. Evlendiğimiz günden beri bu konunun hem böyle emin hem de rahat konuşuluyor olmasından aşırı sıkıldım. Bana annem sormuyor, "Hamile misin?" diye, ne bu cesaret? Hele bir kesim var tutturdu; "Hamilesin, gelinlikte de göbeğin vardı zaten" bilmem ne...
Rica ediyorum muhtemel haklı çıkma hazzınızı bir kenara bırakın, çünkü sırf "Ben demiştim" demek için yapıyosunuz bunu bir çoğunuz. Ben birine zayıflamışsın bile demeye çekiniyorum ne sebepten olduğunu bilmediğimden. Rica ediyorum bu kadar özel konularda bu kadar rahat olmayın. Rica ediyorum.