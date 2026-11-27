Antalya'da olay, dün Alanya ilçesi Çıplaklı Mahallesi 70104. Sokak'taki 7 katlı bir binanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nazlı Ay (26), ikamet ettiği dairenin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

NAZLI, AĞIR YARALANDI

İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kadını yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Genç kadın 1 gün süren yaşam mücadelesini kaybederken, jandarma ekipleri tarafından evde bulunan kadının erkek arkadaşı M.E. (27) ile G.G. (24) gözaltına alındı.

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İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Otopsi işlemleri tamamlanan Nazlı Ay'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından teslim alındı.

Genç kadının yarın Finike'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.