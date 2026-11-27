26 yaşındaki Nazlı, 5. kattan düşüp öldü! Evdekiler gözaltında
Antalya'da, 5. kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 26 yaşındaki Nazlı Ay'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Genç kadının erkek arkadaşı 27 yaşındaki M.E. ile 24 yaşındaki G.G. tutuklandı
Antalya'da olay, dün Alanya ilçesi Çıplaklı Mahallesi 70104. Sokak'taki 7 katlı bir binanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nazlı Ay (26), ikamet ettiği dairenin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.
NAZLI, AĞIR YARALANDI
İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kadını yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI
Genç kadın 1 gün süren yaşam mücadelesini kaybederken, jandarma ekipleri tarafından evde bulunan kadının erkek arkadaşı M.E. (27) ile G.G. (24) gözaltına alındı.
İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Otopsi işlemleri tamamlanan Nazlı Ay'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından teslim alındı.
Genç kadının yarın Finike'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.