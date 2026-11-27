Bakan Uraloğlu, “Tarihi, sanayisi, ticareti, tarımı ve turizmiyle ülkemizin en önemli şehirlerinden biri olan Bursa'mızın bu potansiyelini daha da ileriye taşımak için ulaşım altyapısına önemli yatırımlar kazandırıyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz test sürüşleriyle de şehrimizin hem yüksek hızlı tren ağına katılması hem de şehir içi raylı sistem ulaşımının güçlenmesi yolunda önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, “Günümüzde ulaşım, sadece insan ve yük taşımak değil; üretimi, kalkınmayı ve istihdamı birbirine bağlayan stratejik bir altyapıdır. Demiryolları ise bu altyapının en güçlü, en çevreci ve en ekonomik omurgasıdır.” dedi.

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"OSMANELİ-BURSA HATTIMIZIN HİZMETE ALINMASIYLA HIZLI TREN DOĞRUDAN ULAŞILABİLEN İL SAYIMIZ 15'E KADAR ÇIKACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana demiryollarını devlet politikası hâline getirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“2002’de 10.948 km olan demiryolu ağımızı 14 bin 272 kilometreye çıkardık. Sıfırdan inşa ettiğimiz hızlı tren ağımızı 2 bin 604 kilometreye ulaştırdık. Ankara'dan Eskişehir'e, Konya'dan İstanbul'a, Sivas'tan Karaman'a kadar birçok şehrimizi yüksek hızlı tren konforuyla buluşturduk.

En son 9 Ekim'de hizmete açtığımız Çerkezköy-Kapıkule Hattımızla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren konforuna kavuşturduk. Böylece doğrudan yüksek hızlı trenle ulaşılabilen il sayımızı 11'den 14'e yükselttik. Çok yakında bu yolculuğa Bursa'mızı da ekliyoruz. Osmaneli-Bursa hattımızın hizmete alınmasıyla hızlı trenle doğrudan ulaşılabilen il sayımız 14'ten 15'e çıkacak.” diye konuştu.

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Bakan Uraloğlu, ticareti ve üretim gücüyle Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden Bursa’nın, hızlı trenin sağladığı hız ve konforun yanı sıra yeni ulaşım ve ticaret imkânlarına da kavuşacağını anlattı.

"PROJE KAPSAMINDA İSTASYONLA HİZMET VERECEK BİR HAT OLUŞTURUYORUZ"

Hat hakkında da açıklamada bulunan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattımız; Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattının Bilecik varyantı sonrası Osmaneli ’den sonra Bursa üzerinden Bandırma’ya bağlanacak. Hattımız, doğuda Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na, batıda ise mevcut Kuşcenneti İstasyonu üzerinden Bandırma-İzmir demiryoluna bağlanacaktır. Proje kapsamında; Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu, Bursa Gar, TEKNOSAB, Karacabey ve Dağkadı olmak üzere 8 yeni istasyon inşa ediyor, mevcut Kuşcenneti İstasyonu'yla birlikte 9 istasyonla hizmet verecek bir hat oluşturuyoruz.”

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Bursa'yı hem Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına hem de Bandırma üzerinden bölgesel demiryolu ve liman ağına bağlayacaklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Projemizin mühendislik yönüyle de oldukça dikkat çekici. Osmaneli-Bursa arasındaki 106 kilometrelik kesimde; 21 ana tünel, 13 kaçış tüneli, 12 viyadük, 13 demiryolu köprüsü, 56 altgeçit, 25 üstgeçit, 123 menfez ve çok sayıda diğer sanat yapılarıyla birlikte 369 sanat yapısının tamamını bitirdik.” diye konuştu.

TEST SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bursa’yı hızlı tren ağına bağlayacak hattın en zor mühendislik imalatlarını tamamladıklarını söyleyen Uraloğlu, “Hattımızın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık ve test süreçlerini başlattık. Bursa-Bandırma kesiminde ise yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

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Bakan Uraloğlu, “Yenişehir Havalimanı İstasyonu ile Bursa Gar İstasyonu arasında gerçekleştireceğimiz test sürüşüyle, Bursa’nın demiryolu ulaşımında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak, tarihi bir ana şahit olacağız.

Demiryolu projelerinde yapım çalışmalarının tamamlanması kadar, hattın güvenli, konforlu ve uluslararası standartlara uygun şekilde işletmeye hazırlanması da büyük önem taşıyor. Bütün gerekli testleri yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Ayrıca Osmaneli-Bursa hattımız ile Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı arasındaki entegrasyon testlerini de yapacağız.” şeklinde konuştu.

HEDEF 2027'NİN İLK YARISI

Uraloğlu, yaptıkları her testle hattın rayından sinyalizasyonuna, elektrifikasyonundan haberleşme sistemlerine kadar tüm bileşenlerini kontrol ederek; güvenli ve kesintisiz bir işletme için gerekli tüm hazırlıkları tamamlayacaklarını kaydetti. Uraloğlu, “Testlerin ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından inşallah Bursa'mız da 2027 yılı ilk yarısı içinde hızlı tren seferlerine başlayacağız.” açıklamasında bulundu.

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"SEYEHAT SÜRESİ YAKLAŞIK 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Projenin Bursa'ya sağlayacağı en önemli kazanımlardan birinin de şehirler arası seyahat sürelerinin kısalması olduğunu kaydeden Uraloğlu, “Bursa'mızdan; Ankara'ya ve İstanbul'a seyahat süresi yaklaşık 2 saat 15 dakikaya düşecek, Bursa – Bilecik 45 dakika, Bursa – Eskişehir 1 saat ve Bursa – Konya arası da 2 saat 50 dakika olacaktır.” dedi.

Hattın tamamının işletmeye alınmasıyla yıllık yaklaşık 30 milyon yolcu ve yaklaşık 60 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacaklarını da anlatan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bursa'nın sanayi ve üretim gücünü raylar üzerinden limanlarımıza ve dünya pazarlarına bağlayacağız. Bursa-Bandırma kesiminin tamamlanmasıyla birlikte Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi TEKNOSAB ve Karacabey, Kuşcenneti üzerinden Bandırma Limanı'na bağlanacak. Böylece otomotiv, makine ve kimya sanayisi başta olmak üzere bölgemizdeki üreticilerimiz, yüksek hacimli yüklerini demiryoluyla limana ulaştırabilecek. Ayrıca Yenişehir Havalimanı İstasyonumuzla havalimanına demiryolu bağlantısı sağlayarak hava ve demiryolu ulaşımını da bütünleştireceğiz.

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Bursa Gar'da Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattımızla planlanan aktarma sayesinde de kent merkezinden hızlı tren garına, gardan da Şehir Hastanesi'ne erişimi kolaylaştıracağız. Böylece hızlı trenimizi metroya, havalimanını demiryoluna, sanayi bölgelerimizi limanlara bağlayan bütüncül bir ulaşım ve lojistik ağı oluşturacağız.”

-“6 Kilometre Uzunluğundaki Emek-Şehir Hastanesi Metro Hattımızla Bu Güçlü Altyapıyı İleriye Taşıyoruz”

Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı, diğer adıyla Şehir Hastanesi Metrosu’na ilişkin de konuşan Bakan Uraloğlu, “Bursa'mızın şehir içi ulaşım altyapısını güçlendirecek bu yatırımımızla, mevcut Emek-Arabayatağı Metro Hattı'nı Mudanya Bulvarı'nı geçerek önce Yüksek Hızlı Tren Garı'na, ardından Şehir Hastanesi'ne ulaştırıyoruz.

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Bursa'da hâlihazırda 40 kilometre metro ve 16,5 kilometre tramvay hattı olmak üzere toplam 56,5 kilometrelik bir kent içi raylı sistem ağı hizmet veriyor. Biz de Bakanlık olarak üstlendiğimiz 6 kilometre uzunluğundaki Emek-Şehir Hastanesi Metro Hattımızla bu güçlü altyapıyı daha da ileriye taşıyoruz.” diye konuştu.

"PROJEMİZDE GENEL FİZİKİ İLERLEMEYİ YÜZDE 87 SEVİYESİNE ULAŞTIRDIK"

Bakan Uraloğlu, toplam 4 istasyondan oluşan hat ile Bursa'nın şehir içi ulaşımına yeni bir nefes kazandıracaklarını söyleyerek “Hattımızın Emek-Balat arasındaki 1,1 kilometrelik ilk kesimini 2024 yılında hizmete açarak vatandaşlarımızın kullanımına sunmuştuk. Şimdi ise Geçit/Balat, Ahmet Yesevi, YHT Gar ve Şehir Hstanesi istasyonları arasındaki çalışmalarda önemli bir aşamaya geldik. Bu kesimde demiryolu işleri ve katener imalatlarını tamamladık.

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Hattımızı enerjilendirerek metro araçlarıyla test faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Projemizde genel fiziki ilerlemeyi yüzde 87 seviyesine ulaştırdık. İnşallah test ve hazrılık süreçlerini tamamlayarak bu hattımızı da 2027 yılının ilk yarısında hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

Projenin en önemli özelliklerinden birinin de Bursa'nın şehir içi ulaşımıyla şehirlerarası ulaşımını doğrudan birbirine bağlaması olduğunu kaydeden Uraloğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Mevcut metro hattımızı YHT Gar İstasyonuyla entegre ederek Bursa’yı hem kendi içinde hem de ülkemizin diğer şehirleriyle raylar üzerinden birbirine bağlıyoruz. Böylece Kestel'den ve Üniversite'den Şehir Hastanesi'ne kadar kesintisiz raylı sistem ulaşımının önünü açıyoruz.

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Yüksek hızlı trenle Bursa'ya gelen vatandaşlarımız, YHT Gar İstasyonu'ndan metroya aktarma yaparak şehrimizin önemli merkezlerine ve Şehir Hastanesi'ne kolaylıkla ulaşabilecek. Özellikle sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak bu bağlantı, vatandaşlarımızın günlük hayatına doğrudan dokunan çok önemli bir kazanım olacaktır.”

Uraloğlu, iki projeyi aynı büyük ulaşım vizyonunun birbirini tamamlayan parçaları olarak gördüklerini belirterek “Bir tarafta Bursa'yı Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin yüksek hızlı tren ağına bağlayan şehirler arası demiryolu hattımız diğer tarafta bu hattı şehir içi raylı sistemle bütünleştiren Şehir Hastanesi Metromuz bulunuyor. Böylece Bursa’mızı hem Türkiye’nin diğer şehirlerine hem de kendi içindeki önemli merkezlere raylarla bağlıyoruz. Bursa'nın ulaşımında yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz.” dedi.