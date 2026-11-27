UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın son iki gündür yaşadığı talihsizliklere bir yenisi daha eklendi.

İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşmak için Gürcistan'a giderken uçağına yıldırım düşen ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Batum'a kara yolu aktarmasıyla yaklaşık 7 saatte ulaşabilen Beşiktaş'ın dönüş yolculuğu da çileye döndü.

DÖNÜŞ YOLUNDA DA 3 SAAT UÇAK İÇİNDE BEKLEDİLER!

Siyah-beyazlı futbolcular yurda dönmek için hazırlanırken yaklaşık 3 saat boyunca Batum Havalimanı'nda yoğun rüzgar nedeniyle kalkış yapamayan uçağın içinde bekledi.

BEŞİKTAŞ KAFİLESİ YURDA DÖNDÜ!

İlk etapta İstanbul'a 13.50'de inmesi planlanan uçak, yaşanan bu gelişmenin ardından saat 16.00 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

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ORKUN KÖKÇÜ VE ÖNDER ÖZEN'DEN AÇIKLAMALAR

"ÇOK YORULDUK"

Orkun Kökçü: Evet, çok yorulduk ama çok şükür 3 puanla geri dönmeyi başardık. Şimdi de izninizle istirahat etmek istiyoruz çünkü önümüzde yine önemli bir maç var. Pazartesi derbi var, bizim için çok önemli bir maç. O yüzden bir an önce eve gitmek istiyoruz.

🎙️ Orkun Kökçü: Evet, çok yorulduk ama çok şükür 3 puanla geri dönmeyi başardık.



Şimdi de izninizle istirahat etmek istiyoruz çünkü önümüzde yine önemli bir maç var. Pazartesi derbi var, bizim için çok önemli bir maç. O yüzden bir an önce eve gitmek istiyoruz.



▶️ Canlı izlemek… https://t.co/hgd4glbXpi pic.twitter.com/oKjtnTAu1X — HT Spor (@HTSpor) November 27, 2026

"BİR AN ÖNCE DİNLENMEK İSTİYORUZ"

Orkun Kökçü: Yoğun duygular yaşadım, penaltı kaçırdım. Hissettiğim sorumluluk nedeniyle kendime biraz fazla yüklendim ama gol attığım için mutluyum. Takım arkadaşlarıma, Olaitan'a ve Dusan'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü maçı kazanabilecek miyiz diye biraz korku vardı. Takım olarak başardık. İki gün içinde çok şey yaşadık. Bizi yoran şeyler yaşadık ama takım olduğumuzu, aile olduğumuzu gösterdik. Böyle devam etmek istiyoruz. Şu an her şey yolunda ama bir an önce dinlenmek istiyoruz.

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💥 Golden sonra gözyaşlarını tutamaması



🎙️ Orkun Kökçü: Yoğun duygular yaşadım, penaltı kaçırdım. Hissettiğim sorumluluk nedeniyle kendime biraz fazla yüklendim ama gol attığım için mutluyum.



Takım arkadaşlarıma, Olaitan'a ve Dusan'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü maçı… pic.twitter.com/UnjrH5c0mQ — HT Spor (@HTSpor) November 27, 2026

"TARAFTARIMIZIN ARKASINDAYIZ"

Orkun Kökçü: Polis öyle bir güç kullanıyorsa taraftar da kendini korumak için öyle bir şey yapmıştır. Biz de taraftarımızın arkasındayız. Soruşturmayı da yapsınlar, sonuçlarına da katlanırız. Hiç sıkıntı yok. Bu maç bizim için milli meseleydi.

🎙️ Orkun Kökçü: Polis öyle bir güç kullanıyorsa taraftar da kendini korumak için öyle bir şey yapmıştır. Biz de taraftarımızın arkasındayız. Soruşturmayı da yapsınlar, sonuçlarına da katlanırız. Hiç sıkıntı yok. Bu maç bizim için milli meseleydi.



▶️ Canlı izlemek için:… pic.twitter.com/VogJpSvGSE — HT Spor (@HTSpor) November 27, 2026

"DEVLETİMİZ VE YURTTAŞLARIMIZ DESTEK VERDİ"

Önder Özen: Sağ salim döndük. Oyuncular da çok yoruldu. Maçın bir bölümü oynanmadı, tatil edilecek gibi oldu, sonra toparlandı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Devletimiz ve tüm yurttaşlarımız destek verdi. Hem oyuncularımız hem antrenörümüz hem de yöneticilerimiz adına teşekkür ederiz.

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🎙️ Önder Özen: Sağ salim döndük. Oyuncular da çok yoruldu. Maçın bir bölümü oynanmadı, tatil edilecek gibi oldu, sonra toparlandı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Devletimiz ve tüm yurttaşlarımız destek verdi. Hem oyuncularımız hem antrenörümüz hem de yöneticilerimiz adına… pic.twitter.com/d5BTZGfVcI — HT Spor (@HTSpor) November 27, 2026

"TÜM DÖKÜMANLARI VE GÖRÜNTÜLERİ UEFA'YA İLETTİK"

Önder Özen: Tüm dokümanları ve görüntüleri UEFA'ya ilettik. Hukuk Kurulumuz konuyu değerlendirmeye aldı. Sahadaki UEFA yetkilileriyle görüştük. Çok büyük bir şey beklemiyoruz. Aşağı yukarı ne olacağını biliyoruz ama dillendirmek istemiyoruz. Hukuk Kurulumuz daha doğrusunu söyleyecektir. Orantısız güç bizim taraftarımıza karşı kullanıldı. Mağduriyeti biz yaşadık. Yerel kolluk kuvvetleri de zaman zaman çok yardımcı olamadı. Emniyet müdürü yardımcı oldu ama diğer yerel makamlardan yeteri kadar destek alamadık. Kimse bir bahanenin arkasına saklanmadı. Cesaretlerini, yüreklerini ortaya koydular. İşlerini yaptılar. Ülkeyi ve kulübü çok iyi temsil ettiler. Hakları ödenmez.

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🎙️ Önder Özen: Tüm dokümanları ve görüntüleri UEFA'ya ilettik. Hukuk Kurulumuz konuyu değerlendirmeye aldı. Sahadaki UEFA yetkilileriyle görüştük. Çok büyük bir şey beklemiyoruz. Aşağı yukarı ne olacağını biliyoruz ama dillendirmek istemiyoruz. Hukuk Kurulumuz daha doğrusunu… pic.twitter.com/6iC4iONEXc — HT Spor (@HTSpor) November 27, 2026

DERBİ YANITI!

Önder Özen: Derbinin ertelenmesi konusundaki görüşümü daha önce söyledim. Bahane yok, devam!