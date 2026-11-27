Şişli Belediyesi ekipleri, sosyal medyada tüketiciyi dolandırdığı yönünde paylaşımlara konu olan oto lastik satış ve servis işletmesine yönelik denetim gerçekleştirdi. Halil Rıfat Paşa Mahallesi Abdullah Eraslan Sokak'taki işletmede yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edildi.

İŞLETME FAALİYETTEN MEN EDİLDİ

İş yerinin bulunduğu bölgenin imar planında "konut alanı" olarak yer aldığı ve oto lastik servisi faaliyetlerine uygun olmadığı belirlendi. Bunun üzerine işletmeye 2012 yılında verilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi. Kararın ardından zabıta ekiplerince mühürlenen işletme, faaliyetten men edildi.

FOTO: İHA