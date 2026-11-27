Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta da hamsiden umduğunu bulamayan balıkçılar, sezonun geri kalan bölümü için iyimser değil.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, Karadeniz'de bu sezon yaşanan palamut bolluğunun hamsi avcılığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Normal şartlarda ekim ve kasım aylarının hamsi avının yoğun yapıldığı dönemler olduğunu vurgulayan Ünlü, "Bu sene 1 Eylül'den şu ana kadar palamut avı devam ediyor Karadeniz'de. Hamsinin bir ay önceden başlaması gerekiyordu. Palamut bolluğunda hamsi kalmadı gibi bir şey denizde. Hamsiden şu ana kadar hiçbir işaret yok." dedi.

REKLAM

"PALAMUT HAMSİ VE İSTAVRİT YİYEREK BÜYÜYOR"

Palamudun en çok tükettiği balık türlerinin başında hamsi ve istavrit geldiğine dikkati çeken Ünlü, "Bir umudumuz var ama çok zor. Tabii palamut, hamsi ve istavrit yiyerek büyüyor genelde. Bu sene son 70-80 yılın en bol palamutçuluğu oldu. Bunun denizdeki diğer küçük balıklara zararı oldu tabii. Hamsiden beklentimiz var ama bu şartlarda zor gibi görünüyor." diye konuştu.

Ünlü, hamsi avcılığının az olmasının hem kendileri hem de tüketicileri olumsuz etkilediğine işaret ederek, hamsinin bol olması halinde vatandaşın ucuz balık yediğini, kendilerinin de sürümden kazandıklarını dile getirdi.

REKLAM

Bu arada sezon başından bu yana ağlara az miktarda takılan hamsinin tezgahlardaki kilogram fiyatı da yüksek seyretmeye devam ediyor.

Kentte kilogramı 250 liradan alıcı bulan hamsi, tezgahlarda satışa sunulan balık türlerinden fiyatı en yüksek olanlar arasında yer alıyor.