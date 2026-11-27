İletişim Başkanlığı tarafından Fon Koordinasyon Kurulu açıklaması denilerek şu bilgiler paylaşıldı:

Fon Koordinasyon Kurulunun 29 Eylül tarihinden itibaren yaptığı çalışmalar kapsamında; 22/10/2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun tasfiye ve ödemelere ilişkin aldığı Kurul Kararları doğrultusunda yürütülen ara ödeme süreci 27 Kasım 2026 tarihinde yapılan ödemeler ile tamamlanmıştır.

Bu süre zarfında olağan tasfiye kapsamında 64.506 yatırımcıya 65,8 milyar TL’si nakdi, 12,6 milyar TL’si ayni olmak üzere toplam 78,4 milyar TL ödeme yapılmıştır. Olağan tasfiye kapsamında 97 fonda yatırımcılara alacaklarının tamamı ödenmiştir.

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Olağanüstü tasfiye kapsamında 415.955 yatırımcıya 117,55 milyar TL’si nakdi, 3,6 milyar TL’si ayni olmak üzere toplam 121,15 milyar TL ödeme yapılmıştır. Olağanüstü tasfiye kapsamında 34 fondan 25’inde tüm ödemeler tamamlanmış, 369.837 yatırımcıya net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamı ödenmiştir.

Sürecin başından bu yana tasfiye kapsamındaki 131 fonun 122’sinde, 455.758 yatırımcıya toplam 199,55 milyar TL ödeme yapılmıştır. Bu ödemeler yapılırken tasfiyesine karar verilen portföy yönetim şirketlerindeki kaynaklar ile TMSF bünyesinde kurulan iade hesaplarına aktarılan yaklaşık 47,3 milyar TL üzerindeki varlık kullanılmıştır. Süreçte kamu kaynağı kullanılmamıştır.

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Bugünden itibaren, süreç olağan tasfiye kuralları çerçevesinde devam edecektir. Tasfiye edilen fonlara ait mal varlığının nakde dönüşümü ve fahiş kazançlardan elde edilen kaynakların aktarımı ile oluşacak kaynak, hak sahiplerine payları oranında ödenmeye devam edilecektir.