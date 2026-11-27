Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda 18 tutuklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı
Giriş: 27 Kasım 2026 - 19:13 Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü. Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında 24 Kasım'da Ankara merkezli 8 ilde 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 22'si yakalandı.
18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından 27 Kasım'da savcılığa sevk edilen 22 şüpheliden 4'ü adli kontrol talebiyle serbest bırakılırken 18'i tutuklandı.
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